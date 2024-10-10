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Зеленський представив Макрону деталі плану перемоги

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський представив Макрону деталі плану перемоги
Зеленський подякував Емманюелю Макрону за підтримку роботи України з партнерами
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президенти України та Франції обговорили реалізацію формули миру та зусилля для наближення справедливого миру

У Парижі президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном. Про це повідомляє Офіс президента України.

«Передусім дякую французькому народові, Франції за те, що ви підтримуєте нас із самого початку повномасштабної війни. Дякую, Емманюелю. Ви дуже сильний друг нашого народу», – сказав Зеленський.

Президент України представив Макрону деталі плану перемоги. Вони обговорили його окремі пункти та домовилися опрацювати план разом із союзниками найближчим часом.

«Я поділився нашим Планом перемоги, ситуацією на полі бою. Перед зимою нам потрібна підтримка. І я дякую за все, що ви зробили для нас», – додав Президент України.

Під час зустрічі докладно обговорили реалізацію формули миру та зусилля для наближення справедливого миру. Окремий фокус переговорів – спільне виробництво зброї в Україні та копродукція. Українська сторона запропонувала розширити таку співпрацю. Робота над цим відбуватиметься на рівні міністрів оборони.

Володимир Зеленський подякував Емманюелю Макрону за підтримку роботи України з партнерами та Франції – за військову допомогу, тренування української бригади «Анна Київська», підготовку пілотів і механіків, а також відзначив рішення поставити винищувачі Mirage 2000.

Серед тем, які обговорили на зустрічі, також повернення депортованих Росією українських дітей та якнайшвидша реалізація домовленостей лідерів G7 щодо $50 млрд для України.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа. В Єлисейському палаці очільник України зустрінеться зі своїм колегою Еммануелем Макроном.

Нагадаємо, що 10 жовтня президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Великої Британії. У Лондоні українській лідер зустрівся з прем'єр-міністром Кіром Стармером. Президент представив деталі плану, зокрема те, що стосується військового посилення України. Лідери домовилися опрацювати план перемоги разом із союзниками.

До слова, Папа Римський Франциск зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю вранці. Востаннє Франциск бачився із Зеленським на полях саміту «Великої сімки» (G7) на півдні Італії влітку цього року. Вони також зустрічалися у Ватикані в грудні 2023 року. Очікується, що Зеленський також проведе переговори з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні під час свого перебування в Римі.

Раніше Bild повідомив, президент України Володимир Зеленський прибуде з візитом до Берліна у п’ятницю, 11 жовтня. Під час візиту Зеленський розкриє канцлеру Олафу Шольцу деталі плану перемоги. Також за інформацією видання плануються конфіденційні перемовини з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. 

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Теги: війна Еммануель Макрон Франція президент Володимир Зеленський

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