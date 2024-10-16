Франція передасть Україні перший дрон-камікадзе власного виробництва

Нові безпілотники французького виробництва будуть доставлені українській армії «найближчими тижнями»

Франція випробувала перший дрон-камікадзе власного виробництва та анонсувала постачання такого озброєння для України, а також свого війська вже в «найближчі тижні». Про це повідомив французький міністр збройних сил Себастьян Лекорню.

Посадовець відзвітував про успішне випробування першого французького боєприпасу з дистанційним керуванням.

🇫🇷🇺🇦Франція провела випробування свого першого дрону-камікадзе та анонсувала постачання такого озброєння для України pic.twitter.com/S1OJUqLMrX — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 16, 2024

Торік Міністерство збройних сил Франції оголосило про замовлення на 2 тис. дистанційно керованих боєприпасів французької розробки, перші 100 призначаються для України. Лекорню стверджував, що ці дрони-камікадзе є «абсолютно фундаментальними» для проведення операцій і зможуть стати доповненням до артилерійських установок Caesar, які Париж передавав для українського війська.

Нагадаємо, у російсько-українській війні безпілотники відіграють активну роль, адже вони значною мірою впливають на перебіг бойових дій. Так, війна безпілотників в Україні перетворилася на високошвидкісну гонку технологічних озброєнь.

Як повідомлялося, Російська Федерація 5 жовтня збила власний безпілотний бойовий літальний апарат С-70 «Охотник», коли він летів на захід над лінією фронту в Україні. Ймовірно, Росія втратила контроль над БПЛА і вирішила знищити дрон, щоб він не потрапив до рук супротивника.

До слова, у Курській області російські сили використовують дрони, які добре протистоять українським засобам радіоелектронної боротьби і мають високу точність ударів.