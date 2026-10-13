США в зоні ураження? Кім Чен Ин показав ракету, здатну долетіти на інший континент

Пхеньян продемонстрував карту потенційних цілей нової ракети

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин продемонстрував міжконтинентальну балістичну ракету «Хвасон-20», яка, за заявленими характеристиками, може досягати території Сполучених Штатів. Показ нового озброєння відбувся на тлі заяв американського президента Дональда Трампа про можливу зустріч із північнокорейським лідером у листопаді. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Кім Чен Ин разом із дружиною та донькою відвідав урочисте відкриття нового військового музею. Центральне місце серед експонатів посіла міжконтинентальна балістична ракета «Хвасон-20», яку Пхеньян представляє як одне з досягнень своєї ракетної програми.

Особливу увагу привернули інформаційні матеріали, розміщені поруч із ракетою. Зокрема, відвідувачам показали схему, яка, ймовірно, ілюструє конструкцію з кількома бойовими блоками. Така технологія потенційно дозволяє одній ракеті нести декілька боєголовок.

Крім того, на виставці представили карту із зазначенням територій, які, за твердженнями Пхеньяна, можуть перебувати в межах досяжності «Хвасон-20».

На ній позначили не лише материкову частину США, а й Близький Схід, Австралію та Південну Америку. Аналітики звернули увагу на те, що Північна Корея змінила підхід до демонстрації власного озброєння.

Якщо раніше нові ракети переважно показували під час військових парадів і тимчасових виставок, то тепер їх розмістили в постійному музейному просторі.

На думку експертів, це може свідчити про прагнення Кім Чен Ина закріпити розвиток військового потенціалу як одну з головних складових спадщини свого правління.

До слова, демонстрація ракетного озброєння відбулася саме тоді, коли президент США Дональд Трамп заговорив про можливість особистої зустрічі з Кім Чен Ином.

Американський лідер заявив, що така зустріч може відбутися під час його поїздки до Азії в листопаді 2026 року. У межах візиту він планує відвідати саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).