Як відпочиває Кім Чен Ин? BBC показала яхту з 50-метровим басейном

Кім Чен Ин може відпочивати на 80-метровій яхті з басейном і водними гірками

Супутникові знімки зафіксували чотири розкішні судна, якими, ймовірно, користується родина північнокорейського диктатора

Поблизу приморської резиденції лідера Північної Кореї Кім Чен Ина виявлено розкішне 80-метрове судно з басейном завдовжки 50 метрів та водними гірками. Загалом супутникові знімки зафіксували чотири великі судна, які можуть використовувати представники родини диктатора. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Найбільше судно неодноразово з'являлося на супутникових знімках поблизу міста Вонсан із липня до середини жовтня 2026 року. На його палубі облаштований 50-метровий басейн, уздовж якого розташована тераса. На одному з кінців басейну встановлені водні гірки. Після кількох місяців перебування на ремонтному об'єкті яхту на початку липня було переміщено до півострова Калма. Неподалік розташована велика приморська вілла, яку використовують Кім Чен Ин та його родина.

Супутниковий знімок яхти з 50-метровим басейном і водними гірками фото: Vantor/BBC

Окрім 80-метрового судна, журналісти виявили ще три яхти завдовжки приблизно 50, 55 і 60 метрів. Усі вони протягом року неодноразово з'являлися поблизу резиденції північнокорейського лідера. Зокрема, 50-метрове та 55-метрове судна помічали біля островів Те та Сін.

Поряд з одним із них зафіксували чотири менші човни. Експерт із супутникових знімків Чон Сон Хак припустив, що ці човни могли використовувати для перевезення людей, пального та припасів.

За його словами, розташування островів дозволяє відпочивати подалі від сторонніх очей. Ще одне, 60-метрове судно, неодноразово перебувало біля вілли Кім Чен Ина у Вонсані.

Розкішні судна біля ремонтного доку у Вонсані фото: Vantor/BBC

Північнокорейська влада офіційно не розкриває, кому належать виявлені судна. Однак колишні посадовці КНДР, перебіжчики та експерти припускають, що ними користується родина Кім Чен Ина.

Колишній працівник 39-го відділу Трудової партії Кореї Рі Чен Хо розповів, що взимку судна зберігали на верфі, а влітку перевозили до резиденції північнокорейського лідера або на півострів Калма для відпочинку.

Точна вартість яхт невідома. Подібні розкішні судна можуть коштувати від кількох десятків мільйонів до понад $100 млн. Для порівняння, вартість значно меншої, 29-метрової яхти Кім Чен Ина під назвою Princess раніше оцінювали приблизно у $7 млн.

Про відпочинок північнокорейського диктатора на яхті раніше розповідав колишній баскетболіст НБА Денніс Родман, який відвідав КНДР у 2013 році. Під час перебування поблизу Вонсана вони з Кім Чен Ином каталися на гідроциклах і відпочивали на 60-метровому судні. Родман порівнював яхту з поєднанням порома та атракціону з парку розваг Disney. Водночас невідомо, чи йдеться про одне із суден, які тепер зафіксували супутники.

Розкішний відпочинок керівництва КНДР контрастує з умовами життя значної частини населення країни. За даними ООН, у 2024 році ВВП на душу населення Північної Кореї становив близько $667, тоді як у сусідній Південній Кореї – $36 227. У звіті ООН за 2025 рік зазначалося, що приблизно 40% населення КНДР недоїдає. У країні також зберігаються систематичні порушення прав людини, примусова праця та жорсткі обмеження свободи пересування.

Нагадаємо, раніше розвідка Південної Кореї повідомила, що лідер КНДР Кім Чен Ин страждає на надмірне ожиріння та важить понад 140 кг. За оцінками фахівців, він перебуває у групі високого ризику серцево-судинних захворювань, хоча наразі не демонструє помітних труднощів із фізичними навантаженнями.

Водночас колишній шеф-кухар, який працював з особистими кухарями північнокорейського диктатора, розповідав про його любов до дорогих делікатесів. Зокрема, Кім Чен Ин полюбляє ікру, лобстерів, фуа-гра та м'ясо з кров'ю.