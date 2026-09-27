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КНДР готується до масованих атак, переймаючи досвід війни в Україні – WSJ

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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КНДР готується до масованих атак, переймаючи досвід війни в Україні – WSJ
КНДР запускає ракету під час військових випробувань
фото: Yonhap News Agency

Пхеньян відпрацьовує одночасне застосування дронів, ракет, реактивної артилерії та далекобійних систем

Північна Корея почала відпрацьовувати тактику масованих комбінованих атак, подібну до тієї, що застосовується Росією у війні проти України, а також під час бойових дій на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Цього місяця КНДР уперше провела навчання, під час яких для ураження однієї цілі одночасно застосовували безпілотники, ракети, здатні нести ядерні боєголовки, реактивні снаряди та далекобійну артилерію.

Північнокорейські державні ЗМІ заявили, що метою навчань було відпрацювання взаємодії різних систем озброєння та нанесення «концентрованого вогню», який має знищувати сили противника. WSJ зазначає, що така тактика може створити додаткові труднощі для систем протиповітряної оборони США та їхніх союзників.

20 вересня Пхеньян також повідомив про запуск двох ракет, які назвав гіперзвуковими. За випробуваннями спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин, який назвав нову зброю «надсучасною» технологією.

Крім того, північнокорейські ЗМІ повідомили про випробувальні стрільби з модернізованої 240-мм реактивної системи залпового вогню із застосуванням безпілотного наведення.

За даними WSJ, останнім часом Кім Чен Ин приділяє дедалі більше уваги модернізації звичайного озброєння КНДР радянського зразка, паралельно продовжуючи розвиток ядерної програми. Видання пов'язує прискорення цих процесів, зокрема, з поглибленням військової співпраці Північної Кореї з Росією.

Пхеньян отримує можливість оцінювати ефективність власного озброєння, яке РФ застосовує у війні проти України. 

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея відправляє до Росії десятки тисяч військових, щоб вони отримували досвід реальної війни та проходили підготовку безпосередньо на полі бою. За його словами, йдеться про 30–50 тисяч військових КНДР. 

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Теги: Північна Корея дрон ракета війна озброєння

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