Найкращі міста Європи, щоб зустріти Новий рік: рейтинг

До списку потрапили вісім європейських міст, які ідеально підходять для відвідування в новорічну ніч

Найбільше у світі туристичне видавництво Lonely Planet, що випускає путівники, склало список із восьми міст Європи, які ідеально підходять для відвідування в новорічну ніч.

«Незалежно від того, чи хочете ви подивитися феєрверки над визначними пам’ятками Лондона, відвідати берлінські техно-клуби чи випити пінгу Гіннеса в найкращих пабах Дубліна, ми зібрали найкращі європейські міста для святкування Нового року», – запевняють автори рейтингу.

1. Лондон, Велика Британія. Лондон звик до масштабних святкувань Нового року, кульмінацією яких є вражаючі феєрверки. Очікують, що цьогоріч 100 тис. відвідувачів вишикуються вздовж річки Темза, щоб побачити щорічний спалахи на нічному небі. Особливо популярним цього дня є катання на знаменитому колесі огляду London Eye на березі Темзи. Щоправда, квитки варто купувати заздалегідь, а коштують вони від 20 до 50 фунтів стерлінгів (близько 1070-2673 грн).

2. Берлін, Німеччина. Німецька столиця – визнана світова столиця вечірок і нічних клубів на будь-який смак. У новорічну ніч у місті влаштовується безліч діджейських сетів на найрізноманітніших локаціях – у клубах, музеях, палацах, на човнах. Найкращі із них влаштовуються неподалік відомих Бранденбурзьких воріт, але про вхідні квитки потрібно подбати заздалегідь.

3. Лісабон, Португалія. Феєрверки є невід’ємною частиною більшості новорічних свят, і в Лісабоні є багато точок, щоб спостерігати за ними. Тисячі туристів прямуватимуть до самого міста або вздовж річки Тежу, але мірадуро (оглядові майданчики), розташовані навколо семи пагорбів, що оточують столицю. Водночас цього дня на лісабонській Площі комерції – найбільшій площі країни – влаштовують масові гуляння, де лунає жива музика й ігристе вино ллється рікою. Місто також є раєм для гурманів, може похвалитися кількома ресторанами, відзначеними зірками Мішлена, а також багатьма готелями та ресторанами, які пропонують спеціальні новорічні вечері.

4. Париж, Франція. Французька столиця в будь-який день року приваблює туристів своєю особливою магією, але в новорічну ніч Париж також з лишком виправдовує своє прізвисько «місто вогнів». Бажаючі можуть вирушити на Єлисейські поля, потім прогулятись до Тріумфальної арки і поглянути на нічні феєрверки. Крім того, варта уваги площа Сакре-Кер на Монмартрі, звідки відкривається неймовірний вид на увесь Париж.

5. Дублін, Ірландія. Здається, у новорічну ніч усі жителі ірландської столиці стікаються на вулиці, щоб разом відсвяткувати. Одразу на кількох найбільших міських локаціях влаштовуються святкові ярмарки з частуваннями та напоями під живу музику та діджейські сети.

6. Единбург, Шотландія. Hogmanay – це чотириденна програма подій в Единбурзі. Це неймовірна вулична вечірка з музикою, феєрверками. Факельна хода центром міста, що супроводжується сопілками та барабанами, є незабутнім досвідом.

7. Стокгольм, Швеція. Багато жителів Стокгольма залишаються вдома на Новий рік або вечеряють з друзями, але у шведській столиці все ще є чим зайнятися мандрівникам, зокрема варто подивитись щорічний опівнічний феєрверк, який буде у небі над Старим містом. «Укутайтеся тепло та вирушайте до міст Stadshuset, де найкращі краєвиди, радять автори рейтингу. Також на Новий рік у місті проводиться безліч вишуканих заходів – концерт у Стокгольмському соборі, маскарад у Королівському оперному театрі Швеції та багато іншого.

8. Мадрид, Іспанія. Переддень Нового року, або Ночев'єха, як його називають в Іспанії, наочно демонструє, як сильно мадридці люблять веселитися. Святкування починають набирати обертів незадовго до опівночі напередодні Нового року і тривають до пізньої ночі. Натовпи народу збирається на історичній площі Пуерта-дель-Соль, від якої відраховуються всі іспанські дороги. Пляшка ігристого шампанського та виноград є тут обов'язковими – традиція свідчить, що потрібно з'їсти 12 виноградин за останні 12 секунд зворотного відліку до опівночі.

До слова, Фінляндія очолила світовий рейтинг країн, де туристам найбільше загрожує вихід за рамки бюджету. Це пояснюється високими цінами на їжу, транспорт та проживання. Особливо туристи нарікають на дорогий алкоголь: ціни на спиртні напої у Фінляндії на 102% вищі за середні по ЄС, приміром кухоль пива (500 мл) обійдеться в 7 євро. Багато мандрівників при цьому недооцінюють Фінляндію у фінансовому відношенні та закладають до бюджету менше коштів.