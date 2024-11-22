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Повернувся боронити Україну із Франції. Згадаймо Тараса Угеру

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Повернувся боронити Україну із Франції. Згадаймо Тараса Угеру
Воїн виконував бойові завдання на південному та східному напрямках у складі 115-ї окремої бригади територіальної оборони регіонального управління «Північ»
колаж: glavcom.ua

Із початком повномасштабного вторгнення РФ Тарас Угера повернувся на Батьківщину та добровільно вступив до лав ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Тараса Угеру. 

8 листопада 2024 року, боронячи свободу та незалежність України, поліг захисник України Тарас Угера. Про це повідомила Львівська міська рада.

Тарас Угера народився 20 жовтня1985 року в Івано-Франковську. 

Навчався у ліцеї №1 Івано-Франківської міської ради. Здобув професію столяра у місцевому професійно-технічному училищі.

Після завершення навчання працював у будівельній сфері, згодом переїхав до Франції.

У вільний час чоловік захоплювався гірським туризмом та відвідував концерти рок-гуртів. За словами рідних, був винятково справедливою людиною.

Угера виконував бойові завдання на південному та східному напрямках у складі 115-ї окремої бригади територіальної оборони регіонального управління «Північ»
Угера виконував бойові завдання на південному та східному напрямках у складі 115-ї окремої бригади територіальної оборони регіонального управління «Північ»
фото: Львівська міська рада

Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації повернувся на Батьківщину та добровільно вступив до лав Збройних Сил України. Виконував бойові завдання на південному та східному напрямках у складі 115-ї окремої бригади територіальної оборони регіонального управління «Північ» Сил територіальної оборони ЗСУ.

Життя захисника України обірвалося 8 листопада 2024 року. Чин похорону воїна відбувся 15 листопада у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховали героя на Личаківському кладовищі.   

У Тараса Угери залишилася мама.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці навчання чоловік хвилина мовчання

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