Повернувся боронити Україну із Франції. Згадаймо Тараса Угеру
Із початком повномасштабного вторгнення РФ Тарас Угера повернувся на Батьківщину та добровільно вступив до лав ЗСУ
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Тараса Угеру.
8 листопада 2024 року, боронячи свободу та незалежність України, поліг захисник України Тарас Угера. Про це повідомила Львівська міська рада.
Тарас Угера народився 20 жовтня1985 року в Івано-Франковську.
Навчався у ліцеї №1 Івано-Франківської міської ради. Здобув професію столяра у місцевому професійно-технічному училищі.
Після завершення навчання працював у будівельній сфері, згодом переїхав до Франції.
У вільний час чоловік захоплювався гірським туризмом та відвідував концерти рок-гуртів. За словами рідних, був винятково справедливою людиною.
Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації повернувся на Батьківщину та добровільно вступив до лав Збройних Сил України. Виконував бойові завдання на південному та східному напрямках у складі 115-ї окремої бригади територіальної оборони регіонального управління «Північ» Сил територіальної оборони ЗСУ.
Життя захисника України обірвалося 8 листопада 2024 року. Чин похорону воїна відбувся 15 листопада у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховали героя на Личаківському кладовищі.
У Тараса Угери залишилася мама.
«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.
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