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За час повномасштабної війни народжуваність скоротилася у 1,5 раза. Депутати пропонують діяти

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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За час повномасштабної війни народжуваність скоротилася у 1,5 раза. Депутати пропонують діяти
Народжуваність в Україні знижується з кожним роком
фото: Pexels

Народжуваність падає протягом десяти років

За даними Міністерства юстиції, станом на 1 липня 2024 року народжуваність порівняно з аналогічним періодом до повномасштабного російського вторгнення скоротилася у півтора рази: 87655 дітей проти 132595 у 2021 році. Щоб поліпшити ситуацію, народні депутати пропонують переглянути виплати при народженні дитини. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Третина мільйона за немовля! Хто більше?».

В Україні вже багато років спостерігається демографічна криза. Останній ріст народжуваності спостерігався у період в 2010-2013 роках, коли на рік народжувалося близько 500 тис. дітей. Далі пішов спад. І тенденція до посилення демографічної кризи з кожним роком набирає все більших обертів.

Народжуваність в Україні знижується з кожним роком
Народжуваність в Україні знижується з кожним роком
джерело: пояснювальна записка до законопроекту №11072

За ідеєю нардепів, поліпшенню демографічної обстановки, навіть під час війни, могли б сприяти гроші. Для цього пропонується змінити закон «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»: зараз діє його редакція десятирічної давності, яка мала носити тимчасовий характер – для подолання фінансової кризи, яка виникла після анексії Криму, окупації частин Луганської та Донецької областей.

Так, у 2014 році виплати новонародженим «заморозили», залишивши їх на рівні 41280 грн. (40 прожиткових мінімумів для дітей до шести років на той момент). А саму прив'язку до дитячого мінімуму скасували.

Мінімальна заробітна плата у 2014 році становила 1218 грн, дитячий прожитковий мінімум – 1032 грн. Нині розмір мінімальної зарплати – 8000 грн, а дитячий мінімум – 2563 грн. Тобто, відповідні показники зросли відповідно у 6,5 та у 2,5 разів. Але при цьому розмір допомоги при народженні дитини, як і в 2014 році, становить лише 41280 грн. Перша виплата становить 10320 грн, а потім протягом 36 місяців виплачують по 860 грн. Цих грошей часто не вистачає на пачку великих підгузків або місячного запасу суміші для малюка. Нині ж депутати пропонують повернути прив'язку виплат новонародженим до дитячого прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, 161,9 тис. дітей народилося в Україні за 2024 рік. Ці дані випливають із кількості бейбі-боксів та грошової компенсації вартості «пакунку малюка», яку отримали сім'ї.

Як повідомлялося, на одного новонародженого громадянина в Україні припадає троє померлих. Це співвідношення є одним з ключових показників демографічної кризи. Для порівняння, у доковідних у 2018-2020 роках на одну дитину припадало двоє померлих.

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Теги: соцвиплати діти демографічна криза дитина законопроєкт

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