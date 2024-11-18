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Помер ексголова франківського Конгресу українських націоналістів Левко Слюзар

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Помер ексголова франківського Конгресу українських націоналістів Левко Слюзар
З часу відновлення української державності Слюсар активно включився у громадсько-політичну роботу
фото: Руслан Марцінків, Facebook

Родина Слюсара за націоналістичну діяльність репресована органами радянської влади

У неділю, 17 листопада, на 90-му році життя не стало Левка Слюзара, голови проводу Івано-Франківської міської організації Конгресу українських націоналістів (1994 – 2005 рр.). Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. 

Що відомо про Левка Слюзара

Як повідомив член Конгресу Українських Націоналістів Ярема Петрів, Левко Слюзар народився 14 січня 1934 року у селі Старі Скоморохи, Галицького району, Івано-Франківської області. З дружиною Слюсар (Камінь) Меланією Степанівною виховали двох дітей, дочку Любу 1958 р.н. і сина Володимира 1960 р.н. (трагічно загинув у 1986 р).

Родина Слюсара за націоналістичну діяльність репресована органами радянської влади. Батько, Слюсар Володимир Іванович, засуджений у 1948 році (помер 1988 р.); брат, Слюсар Йосип Володимирович арештований у 1950, у 1951 році засуджений до розстрілу.

У 1952 році Слюсар Л.В. з мамою Слюсар Емілією Степанівною (померла у 1962 р). були засуджені до вислання на спецпоселення на п'ять років з конфіскацією майна і відбували покарання в селі Благодатне, Акмолінської області у Казахстані. Повернулися в Україну у 1954 році у зв'язку з амністією, пов'язаною зі смертю Генсека СРСР Сталіна. Реабілітовані у 1994 році як жертви політичних репресій на Україні.

З часу відновлення української державності Слюсар активно включився у громадсько-політичну роботу. Учасник численних виїздів в інші області України у складі груп з пропагування ідей національного державотворення.

У 1995 році Слюсар Л.В. започаткував проведення в останню неділю травня «Свята Героїв». У цьому ж році організував міжнародний молодіжний турнір з боротьби дзю-до з нагоди дня народження Провідника ОУН Степана Бандери. Зазначений турнір відбувається щороку. Запровадив святкування в м. Івано-Франківську Дня проголошення Акту про відновлення Української Державності 30 червня 1941 року в м. Львові. Організував щорічний конкурс на кращий патріотичний мистецький твір та художній малюнок «Добро нації – найвища мета людини на землі», присвячений пам'яті Ярослава Стецька. Проводив активну роботу з патріотичного виховання військовослужбовців, за що відзначений численними грамотами і подяками командувача 38 Армійського Корпусу та командирів військових частин.

Слюсар Л.В. з 1996 по 2004 роки був членом обласної комісії по призову в Збройні Сили України та відповідальним за призовну роботу Івано-Франківського міського комісаріату. З його ініціативи встановлено хрест на військово-меморіальному комплексі загиблих вояків під час Другої світової війни.

Левко Слюсар був ініціатором створення в Івано-Франківську громадсько-політичного об'єднання «Україна», до якої входило сім політичних партій і 17 громадських організацій міста. Зазначене об'єднання дало змогу ефективно реалізувати заходи щодо утвердження націоналістичних позицій у місті. У 2001 році молодіжні патріотичні організацій міста Івано-Франківська запропонували кандидатуру Слюсара Л.В. на міський конкурс «Людина десятиліття», де він здобув перемогу і нагороджений дипломом переможця конкурсу в номінації «Політик десятиліття».

З серпня 2016 року обраний членом проводу міської організації КУН.

За активну громадсько-політичну діяльність нагороджений ювілейною медаллю «До 90 річчя з дня народження Степана Бандери,» медаллю «15 років Збройних Сил України», медалями, грамотами і подяками керівників органів влади, політичних партій та громадських організацій.

Нагадаємо, від хвороби помер голова кримської організації «Конгресу українських націоналістів» Василь Овчарук.

 

Теги: українці націоналісти Україна

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