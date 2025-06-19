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ООН втратила слід іранського урану, достатнього для 10 ядерних боєголовок

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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ООН втратила слід іранського урану, достатнього для 10 ядерних боєголовок
Супутниковий знімок збагачувального об'єкта в Ісфахані після авіаудару Ізраїлю, 16 червня
фото: Bloomberg/Planet Labs PBC

ООН втратила слід іранського урану: ризик створення ядерної зброї на тлі атак Ізраїлю

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що не може підтвердити місцезнаходження запасів високозбагаченого урану Ірану, майже придатного для використання у ядерних боєголовках. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що військові напади Ізраїлю на Ісфахан заважають інспекторам виконувати свою роботу, а Тегеран попередив про можливе переміщення запасів у разі атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За даними МАГАТЕ, 409 кг високозбагаченого урану, що належить Ірану, – це достатня кількість для виробництва 10 ядерних боєголовок. Теоретично, цей уран мав би зберігатися під печаткою МАГАТЕ на підземному об'єкті в Ісфахані. Проте, як заявив Гроссі, його місцезнаходження зараз невідоме.

«Я не зовсім впевнений», – сказав Гроссі Bloomberg, відповідаючи на питання про уран. «У воєнний час усі ядерні об’єкти закриті. Жодні інспекції, жодна нормальна діяльність не можуть відбуватися».

Коментарі керівника МАГАТЕ висвітлюють гостру дилему, пов'язану з атаками на ядерну інфраструктуру Ірану. Хоча бомбардування Ізраїлем, безсумнівно, вплинуло на здатність Ірану виробляти нові обсяги збагаченого урану, світ ризикує втратити контроль над існуючими запасами, які можна швидко дозбагатити до збройового рівня. Гроссі підтвердив, що Ісфахан «неодноразово постраждав від обстрілів, кілька будівель постраждали».

До початку атак Ізраїлю інспектори МАГАТЕ щодня здійснювали візити до іранських ядерних об'єктів. Однак Гроссі зазначив, що Іран досі не повідомив агентство про «спеціальні заходи», які він планує вжити для захисту своїх арсеналів від нападу.

«Нас не проінформували ні про що детально», – сказав Гроссі. «Ми не знаємо, якими будуть ці додаткові захисні заходи».

МАГАТЕ продовжує моніторинг об'єктів за допомогою супутникових знімків і поки що не бачить жодних ознак того, що Іран намагався вивезти високозбагачений уран. Проте, це стало б серйозним порушенням зобов'язань Ірану за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

«Іран усвідомлює, що цей запас має знаходитися під постійним наглядом МАГАТЕ», – наголосив Гроссі. За даними Управління науково-технічної інформації уряду США, високозбагачений уран Ірану може поміститися в 16 циліндрах висотою 91,4 см, що робить його потенційно легко переміщуваним.

Хоча інспектори МАГАТЕ «не бачили» жодних структурованих зусиль Ірану щодо виробництва ядерної зброї, Гроссі зазначив, що «жодна країна світу не збагачує уран на такому рівні». Він також додав, що «багато високопосадовців заявили, що Іран має всі складові пазла», а «було багато неоднозначності, і це ніколи не веде до добра».

Нагадаємо, США готуються до серії авіаударів по іранському ядерному об’єкту у Фордо, де розташований підземний завод зі збагачення урану. 

Як зазначає джерело, знайоме з розвідданими, мова йде не про один, а про кілька ударів. «Це буде не один удар по об’єкту, а кілька. Зараз триває підготовка до цього», – розповіло джерело.

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Теги: Іран МАГАТЕ ООН ядерна зброя Ізраїль

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