Міністр оборони США заявив, що США перекинуть додаткові сили на Близький Схід

Гегсет: Я віддав розпорядження про розгортання додаткових сил у зоні відповідальності Центрального командування США

Міністр оборони США Піт Гегсет вважає, що такий крок допоможе посилити обороноздатність США у регіоні

Міністр оборони США Піт Гегсет розпорядився перекинути додаткові американські війська на Близький Схід у зв’язку із загостренням конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Про це він повідомив у соцмережі X, передає «Главком».

«Минулими вихідними я віддав розпорядження про розгортання додаткових сил у зоні відповідальності Центрального командування США», – зазначив глава Пентагону.

Гегсет наголосив, що головним пріоритетом залишається захист американських військовослужбовців. За його словами, ці кроки мають на меті посилити обороноздатність США у регіоні.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп достроково припиняє участь у саміті лідерів країн «Великої сімки» та повертається до Вашингтона. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт, передає «Главком».

«Президент Трамп повернеться до Вашингтона сьогодні ввечері, щоб зосередитися на низці важливих питань», – йдеться в її офіційній заяві.

Як зазначила Лівітт у соціальних мережах, серед причин – загострення ситуації на Близькому Сході, де триває обмін ударами між Ізраїлем та Іраном, що посилює побоювання щодо можливого масштабного регіонального конфлікту.

Нагадаємо, що протягом 48 годин після початку нового загострення на Близькому Сході Ізраїль заявив, що забезпечив собі перевагу в повітрі над західною частиною Ірану, включно з Тегераном. Це досягнення, яке гігантські російські військово-повітряні сили не змогли реалізувати за 3,5 роки повномасштабної війни проти України.

Як повідомлялося, офіційні особи США та Ізраїлю заявляють, що «конфлікт з Іраном триватиме тижні, а не дні». Дехто каже, що операція має неявне схвалення Білого дому, а ізраїльський чиновник заявив, що президент США згоден з тижневими термінами. Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що хоче побачити угоду між Ізраїлем та Іраном, і що він вважає, що «є хороший шанс» для цього.

До слова, Іран повідомив Катару і Оману, що не готовий до переговорів про припинення вогню, поки перебуває під обстрілами Ізраїлю. Іранці поінформували катарських і оманських посередників, що вони будуть вести серйозні переговори тільки після того, як Іран завершить свою відповідь на ізраїльські превентивні удари.