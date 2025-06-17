Головна Світ Політика
search button user button menu button

Міністр оборони США заявив, що США перекинуть додаткові сили на Близький Схід

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Міністр оборони США заявив, що США перекинуть додаткові сили на Близький Схід
Гегсет: Я віддав розпорядження про розгортання додаткових сил у зоні відповідальності Центрального командування США
фото з відкритих джерел

Міністр оборони США Піт Гегсет вважає, що такий крок допоможе посилити обороноздатність США у регіоні

Міністр оборони США Піт Гегсет розпорядився перекинути додаткові американські війська на Близький Схід у зв’язку із загостренням конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Про це він повідомив у соцмережі X, передає «Главком».

«Минулими вихідними я віддав розпорядження про розгортання додаткових сил у зоні відповідальності Центрального командування США», – зазначив глава Пентагону.

Гегсет наголосив, що головним пріоритетом залишається захист американських військовослужбовців. За його словами, ці кроки мають на меті посилити обороноздатність США у регіоні.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп достроково припиняє участь у саміті лідерів країн «Великої сімки» та повертається до Вашингтона. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт, передає «Главком».

«Президент Трамп повернеться до Вашингтона сьогодні ввечері, щоб зосередитися на низці важливих питань», – йдеться в її офіційній заяві.

Як зазначила Лівітт у соціальних мережах, серед причин – загострення ситуації на Близькому Сході, де триває обмін ударами між Ізраїлем та Іраном, що посилює побоювання щодо можливого масштабного регіонального конфлікту.

Нагадаємо, що протягом 48 годин після початку нового загострення на Близькому Сході Ізраїль заявив, що забезпечив собі перевагу в повітрі над західною частиною Ірану, включно з Тегераном. Це досягнення, яке гігантські російські військово-повітряні сили не змогли реалізувати за 3,5 роки повномасштабної війни проти України.

Як повідомлялося, офіційні особи США та Ізраїлю заявляють, що «конфлікт з Іраном триватиме тижні, а не дні». Дехто каже, що операція має неявне схвалення Білого дому, а ізраїльський чиновник заявив, що президент США згоден з тижневими термінами. Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що хоче побачити угоду між Ізраїлем та Іраном, і що він вважає, що «є хороший шанс» для цього.

До слова, Іран повідомив Катару і Оману, що не готовий до переговорів про припинення вогню, поки перебуває під обстрілами Ізраїлю. Іранці поінформували катарських і оманських посередників, що вони будуть вести серйозні переговори тільки після того, як Іран завершить свою відповідь на ізраїльські превентивні удари.

Теги: США Ізраїль Іран Піт Гегсет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удари Ізраїлю по Ірану – поразка Трампа та удар по репутації США
Удари Ізраїлю по Ірану – поразка Трампа та удар по репутації США
13 червня, 13:09
Ілон Маск нещодавно пішов з Білого дому
Маск погано знає, чим закінчується популізм
6 червня, 09:25
Ця заява пролунала після того, як Трамп пригрозив запровадити мито щонайменше у 25% на продукцію Apple
Після погроз техногіганту Apple Трамп взявся за Євросоюз: обіцяє 50% мита
23 травня, 15:53
У січні 2022 року Костянтин Грищенко вивіз дружину на лікування до США і до цього часу там перебуває
Харківські угоди. Суд вже сумнівається, чи була держзрада з боку міністра Януковича
26 травня, 12:12
Спецпредставник Держдепу заявив, що Путіну не потрібен привід для обстрілів України
Наслідки операції «Павутина». Волкер пояснив Трампу, чому той все оцінив неправильно
12 червня, 17:58
Головні новини ночі проти 13 червня
Ізраїль завдав авіаударів по Ірану: головне за ніч
13 червня, 05:52
Головні новини ночі проти 15 червня
Парад та протести у США, протистояння між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
15 червня, 05:38
Трамп висловив готовність розглядати президента Росії Володимира Путіна як потенційного посередника у конфлікті
Конфлікт Ізраїлю та Ірану: Трамп розповів, якою бачить роль Путіна
15 червня, 18:53
За час повномасштабної війни Україна отримала від США військової допомоги приблизно на $74 млрд
Україна втратила свого найпотужнішого союзника – The Telegraph
15 червня, 18:58

Політика

Міністр оборони США заявив, що США перекинуть додаткові сили на Близький Схід
Міністр оборони США заявив, що США перекинуть додаткові сили на Близький Схід
Трамп терміново повертається у Вашингтон із саміту G-7
Трамп терміново повертається у Вашингтон із саміту G-7
Україна демонструє США просування угоди про видобуток ресурсів – NYT
Україна демонструє США просування угоди про видобуток ресурсів – NYT
В Гаазі на саміті відбудеться засідання Ради Україна-НАТО
В Гаазі на саміті відбудеться засідання Ради Україна-НАТО
Іран хоче деескалації та переговорів – Трамп
Іран хоче деескалації та переговорів – Трамп
Загострення на Близькому Сході. Ердоган заявив про збільшення виробництва ракет
Загострення на Близькому Сході. Ердоган заявив про збільшення виробництва ракет

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
246K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 червня: ситуація на фронті
95K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 червня 2025
90K
Генштаб заявив про відкриття нового напрямку на фронті
67K
Ізраїль за дві доби зробив те, що Росія не змогла за роки великої війни – WSJ
58K
Скандал у Європарламенті: українська делегація залишила молодіжний форум через виступ Дар'ї Навальної
34K
Прогноз магнітних бур на 16-18 червня: якою буде сонячна активність

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
Вчора, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
Вчора, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua