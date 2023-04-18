«Мирні ініціативи» президента Бразилії: МЗС відреагувало та запросило в Україну

Олег Ніколенко заявив, що Україну не потрібно переконувати, щоб закінчити війну, адже вона завдає страждань та руйнувань

Українське Мінстерство закордонних справ уважно спостерігає за «мирними ініціативами» президента Бразилії Луїса Інасіа Лула да Сілві щодо завершення війни. Проте закликає не ставитися однаково до країни-агресорки та сторони, яка від неїзахищається. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у Facebook.

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«Україна із зацікавленістю спостерігає за зусиллями президента Бразилії із пошуку рішення для припинення війни. Водночас не відповідає реальному стану речей підхід, за яким жертва й агресор ставляться на однакові шальки терезів, а країни, які допомагають Україні захиститися від смертоносної агресії, звинувачуються в заохоченні війни», – зазначив Ніколенко.

Він додав, що Україну не потрібно переконувати, щоб закінчити війну, адже вона завдає страждань та руйнувань. Тому Україна прагне завершення російської агресії, але лише на основі формули миру, запропонованої президентом Володимиром Зеленським.

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В МЗС запросили президента Бразилії Луїса Інасіа Лулу да Сілві відвідати Україну, аби зрозуміти справжні причини та сутність російської агресії та її наслідки для глобальної безпеки.

Як повідомлялося, президент Бразилії закликав США припинити заохочувати війну в Україні. «Сполученим Штатам необхідно припинити заохочувати війну і почати говорити про мир. Європейський Союз повинен почати говорити про мир», – заявив президент Луїс Інасіо Лула да Сілва наприкінці свого візиту до Китаю.

Нагадаємо, заяви президента Бразилії Луїса Інасіо Лули да Сілви про те, що Сполучені Штати нібито заохочують війну в Україні, є підіграванням пропаганді Росії та Китаю. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.