«Зеленський не може хотіти всього». Президент Бразилії оскандалився заявою про Крим

Луїс Інасіу Лула да Сілва пропонує Україні обміняти Крим на спокій

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва під час спілкування з журналістами 6 квітня запропонував Україні віддати Росії Крим. Він все ще вважає, що це гарантуватиме настання миру. Про це передає Le Figaro.

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«(Російський диктатор Володимир Путін – «Главком») не може захопити територію України. Можливо, потрібні переговори про Крим. Але про те, що він (Путін – «Главком») захопив додатково, він повинен переглянути... Зеленський теж не може хотіти всього. Світу потрібен спокій. Ми повинні знайти рішення», – сказав він.

Також за словами президента Бразилії, «розвинений світ», особливо Євросоюз та США, не витрачали «багато часу» на мирні переговори на початку війни.

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Раніше Банкова описала сценарій деокупації Криму.

Нагадаємо, що Україна готова обговорити майбутнє Криму з Росією, якщо українські військові досягнуть кордону тимчасово окупованого півострова, сказав заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга. Згодом він уточнив, що переговори щодо Криму – це лише ймовірна опція, але мета залишається єдина – повернення Криму.

До слова, за оцінками Інституту вивчення війни (ISW), серія успішних контрнаступів ЗСУ підштовхне російського диктатора Володимира Путіна розпочати переговори на умовах України.

Глава Мінстерства закордонних справ України Дмитро Кулеба та секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявили, що діалог із російським диктатором Володимиром Путіним неможливий, однак Україна не відкидає саму ідею переговорів із Росією.