США спрогнозували, коли чекати контрнаступу України

На думку Вашингтона, саме українська сторона визначає час та тактику дій щодо свого контрнаступу

Сполучені Штати очікують, що Україна розпочне свій весняний контрнаступ уже найближчими тижнями. Про це заявила постійна представниця США при НАТО Джуліанн Сміт, пише «Укрінформ».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми очікуємо, що українці будуть просуватися або розпочнуть власний весняний наступ найближчими тижнями», – заявила посадовиця.

Водночас вона підкреслила, що саме українська сторона визначає час та тактику дій щодо контрнаступу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сміт наголосила, що росіяни так само зараз намагаються розпочати власний наступ.

«Але схоже, що Росія зараз не має нічого конкретного, що дало б їй надію з точки зору значних перемог на полі бою», – зауважила постійна представниця США при НАТО.

Нагадаємо, що за даними розвідки, цілями Росії під час наступних масованих атак можуть стати військові об'єкти та шляхи постачання західної зброї.

Як повідомлялося, Україна готується до весняного контрнаступу: Резніков назвав терміни.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, Зеленський повідомив, чому затримується анонсований контрнаступ ЗСУ.

Як відомо, напередодні радник Залужного розповів, що Україна готує потужний контрнаступ, який шокує весь світ.