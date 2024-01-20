Розблоковано рух транспорту на кордоні з Румунією

Перетин кордону здійснюється у звичному режимі

Румунські фермери розблокували рух вантажівок через пункти пропуску «Порубне» та «Дякове» на кордоні з Україною. Про це повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

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Спочатку прикордонники поінформували про повне розблокування руху вантажівок у пункті пропуску «Порубне».

«Оформлення всіх категорій транспортних засобів як на в’їзд, так і на виїзд з України здійснюється встановленим порядком. Для вантажівок продовжує діяти електронна черга», – йдеться в повідомленні.

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Згодом з'явилася також інформація про розблокування руху вантажівок через пункт пропуску «Дякове».

«Сьогодні о 13:20 представники прикордонної поліції Румунії повідомили про зняття блокування руху для вантажівок на напрямку пункту пропуску «Халмеу». Перетин кордону здійснюється у звичному режимі», – додали в ДПСУ.

За даними прикордонників, наразі на виїзд із України чекають 634 вантажівки, а на в’їзд в Україну – 30 вантажівок.

Нагадаємо, що 18 січня румунські фермери почали блокаду КПП «Дякове-Халмеу», рух українських вантажівок було зупинено.

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У Румунії пройшли протести. У них узяли участь не лише фермери, а й перевізники. Стихійні блокування розпочали якраз останні, зокрема, через зміни умов обов'язкового страхування цивільної відповідальності автовласника (RCA). Перевізники вони разом із фермерами ускладнили проїзд з Бухаресту до інших міст країни, а також на прикордонних пунктах з Молдовою, Болгарією та з Україною.

16 січня міністерство сільського господарства Румунії та представники основних сільськогосподарських організацій досягли угоди, в результаті якої були задоволені кілька вимог фермерів. Міністр сільського господарства Флорін Барбу повідомив, що угода охоплює 13 вимог фермерів, але обговорення триватимуть і далі, щоб знайти компроміс щодо решти вимог.

Уряд зобов'язався повністю субсидіювати всі сільськогосподарські акцизи до 2026 року та негайно ввести в дію положення про субсидовані відсоткові кредити.