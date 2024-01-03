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Єрмак і Салліван обговорили посилення протиповітряної оборони України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Єрмак і Салліван обговорили посилення протиповітряної оборони України
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак
фото: Офіс президента

Під час розмови сторони обговорили наслідки нещодавніх масованих обстрілів території України з боку РФ

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном. Сторони домовилися про посилення української протиповітряної оборони. Про це повідомляє сайт глави держави.

Під час розмови лідери обговорили наслідки нещодавніх масованих обстрілів території України з боку РФ з використанням різних видів ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу «Шахед».

«Поінформував про результати роботи сил ППО України, які збили переважну більшість ворожих повітряних цілей, зокрема й аеробалістичні ракети «Кинджал». Погодилися з важливістю посилення української протиповітряної оборони. Було відзначено важливість збереження необхідного рівня підтримки ППО України з боку США», – написав очільник Офісу президента.

Єрмак подякував команді президента США, Джо Байдена за всі зусилля, спрямовані на якнайшвидше ухвалення Конгресом необхідного пакета допомоги Україні.

Лідери також узгодили кроки щодо втілення планів українсько-американської співпраці на 2024 рік у всіх напрямах, зокрема в сфері національної безпеки.

Як повідомлялося, Блінкен і глава МЗС Британії провели розмову щодо подальшої допомоги Україні.

Як відомо, адміністрація президента США обговорює перехід до підтримки оборонної позиції українського війська, але не заперечує проведення подальших контрнаступів. 

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав законопроект про щорічні витрати на оборону, в якому передбачена рекордна сума для Пентагону 886 млрд доларів. У ньому вказується також допомога для України.

Раніше повідомлялося, що в адміністрації президента Сполучених Штатів Америки (США) сподіваються, що Сенат схвалить пакет додаткової фінансової допомоги для України у січні 2024 року. 

Теги: росія Адміністрація Президента США Україна Андрій Єрмак балістичні ракети

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