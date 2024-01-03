Єрмак і Салліван обговорили посилення протиповітряної оборони України

Під час розмови сторони обговорили наслідки нещодавніх масованих обстрілів території України з боку РФ

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном. Сторони домовилися про посилення української протиповітряної оборони. Про це повідомляє сайт глави держави.

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Під час розмови лідери обговорили наслідки нещодавніх масованих обстрілів території України з боку РФ з використанням різних видів ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу «Шахед».

«Поінформував про результати роботи сил ППО України, які збили переважну більшість ворожих повітряних цілей, зокрема й аеробалістичні ракети «Кинджал». Погодилися з важливістю посилення української протиповітряної оборони. Було відзначено важливість збереження необхідного рівня підтримки ППО України з боку США», – написав очільник Офісу президента.

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Єрмак подякував команді президента США, Джо Байдена за всі зусилля, спрямовані на якнайшвидше ухвалення Конгресом необхідного пакета допомоги Україні.

Лідери також узгодили кроки щодо втілення планів українсько-американської співпраці на 2024 рік у всіх напрямах, зокрема в сфері національної безпеки.

Як повідомлялося, Блінкен і глава МЗС Британії провели розмову щодо подальшої допомоги Україні.

Як відомо, адміністрація президента США обговорює перехід до підтримки оборонної позиції українського війська, але не заперечує проведення подальших контрнаступів.

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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав законопроект про щорічні витрати на оборону, в якому передбачена рекордна сума для Пентагону 886 млрд доларів. У ньому вказується також допомога для України.

Раніше повідомлялося, що в адміністрації президента Сполучених Штатів Америки (США) сподіваються, що Сенат схвалить пакет додаткової фінансової допомоги для України у січні 2024 року.