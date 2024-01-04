Експерт: «Кинджали» – це психологічний фетиш ворога

Згурець називає суперзброю, якою вихвалявся Путін, «рекламним гіперзвуком»

Після того, як Україна отримала зенітно-ракетні комплекси Patriot, російські «кинджали» перетворилися на «психологічний фетиш». Таку заяву в інтерв’ю «Главкому» зробив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

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Експерт підкреслив, що окупанти намагалися використовувати «кинджали» для ударів по українських ТЕЦ з розрахунку на великий ефект такого влучання. Він розповів про випадок, коли ракета пробила стелю, декілька поверхів, увійшла в басейн, який забезпечує охолодження станції і вибухнула глибоко в землі під басейном.

«Це фактично не спричинило жодних наслідків для функціонування самої станції. Це було на початках бойових дій, а зараз після появи Patriot, який збиває «кинджали» достатньо ефективно, вони перетворилися, скоріше, у психологічний фетиш. Це такий собі рекламний гіперзвук», – зазначив Згурець.

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Директор Defense Express розповів, що бойова частина «кинджалів» – в межах 500 кг плюс титановий корпус, при цьому набагато більша кінетика при ударі досягається за рахунок маси, помноженої на швидкість. Сергій Згурець наголосив, що у випадку з цими ракетами Україна стикається лише з уламково-фугасними боєголовками більш простого виконання, які зазвичай використовуються для ураження захищених споруд.

Нагадаємо, 2 січня росіяни запустили на столицю України приблизно півтора десятка баражуючих боєприпаси типу Shahed. А слідом за ними понад півтора десятка стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили групами та хвилями крилаті ракети Х-101/Х555Х-55. Одночасно із заходом ракет на Київ понад десять літаків Міг-31К запустили по столиці аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал». Загалом у просторі Києва та області сили Протиповітряної Оборони знищили 61 ракету, з них близько 10 «Кинджалів».