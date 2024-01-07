Президент Євроради може достроково залишити посаду – ЗМІ

Шарль Мішель візьме участь у виборах до Європейського парламенту в червні

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що може залишити посаду та оголосив про намір балотуватися на виборах до Європейського парламенту у червні. Про це інформує De Standaard.

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Мішель заявив, що у звʼязку з цим рішенням він залишить крісло президента Євроради, не доопрацювавши до кінця нинішнього року, коли мав закінчуватись його мандат.

«Наприкінці червня або на початку липня Європейська рада зможе передбачити це і ухвалити рішення про наступника», – сказав він.

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Разом з тим він не уточнив, яку саме роль буде виконувати у Європейському парламенті.

«Я хочу служити там, де можу бути корисним. Я не маю інших амбіцій. Я хочу грати активну роль у європейських дебатах і сприяти просуванню проекту «Європа-2030». Це потребуватиме реформ», – сказав він.

Зазначається, що зазвичай роль президента Євроради дістається лідерові країни, яка на той момент головуватиме в Раді ЄС. Цей проміжок часу припаде на президентство Угорщини, де крісло прем'єр-міністра займає Віктор Орбан. Водночас остаточне рішення, хто конкретно обійме посаду президента Євроради, ухвалять лідери країн-членів ЄС.

Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель назвав рішення по Україні дуже потужним сигналом і додав, що ЄС розпочне переговори, а у березні опублікує звіт

Нагадаємо, 14 грудня, Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ до ЄС України.