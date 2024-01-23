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ЄС піде на жорсткі заходи проти Угорщини у разі блокування допомоги Україні – Bloomberg

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЄС піде на жорсткі заходи проти Угорщини у разі блокування допомоги Україні – Bloomberg
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
фото з відкритих джерел

Члени ЄС готові ухвалити пакет заходів щодо України на саміті в Брюсселі незалежно від підтримки Угорщини

Лідери Євросоюзу висловили готовність прийняти жорсткі заходи проти Угорщини, якщо прем'єр-міністр Віктор Орбан продовжить блокувати пакет допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро на майбутньому саміті ЄС наступного тижня. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з ходом підготовки зустрічі.

У понеділок Угорщина виступила проти ідеї створення нового фонду для забезпечення надійної поставки критично важливої військової допомоги Україні. Цей крок було зроблено після того, як у середині грудня Орбан заблокував рішення про надання фінансової допомоги Києву.

За даними джерел, члени ЄС готові ухвалити пакет заходів щодо України на саміті в Брюсселі незалежно від підтримки Угорщини. Якщо Орбан продовжить блокувати рішення, воно може бути ухвалене 26 країнами без участі Угорщини; підготовка до такого сценарію йде на повний хід, кажуть вони.

Як запасний варіант розглядається можливість перерахування коштів Києву поза бюджетним процесом ЄС.

Співрозмовники Bloomberg також зазначають, що проти Угорщини можуть бути запроваджені штрафні заходи – аж до позбавлення Будапешта права голосу як держави-члена ЄС.

Як повідомлялося, Угорщина виступає проти пропозиції створити новий фонд у Європейському Союзі для надійнішої доставки військової допомоги Україні. Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто після зустрічі європейських дипломатів у Брюсселі. 

Нагадаємо, Європейський парламент схвалив спільну резолюцію, яка закликає Європейську раду й держави-члени визначити, чи вчиняла Угорщина серйозні та постійні порушення цінностей Євросоюзу.

До слова, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про підготовку можливої зустрічі президента Володимира Зеленського та прем’єра Угорщини, для цього обидві сторони «готують ґрунт». 

Теги: Угорщина Віктор Орбан фінансування Андрій Єрмак блокування Україна

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