ЄС підірве економіку Угорщини, якщо Орбан накладе вето на допомогу Україні – FT

За даними видання, ЄС може публічно заявити про повне припинення фінансування Будапешта

Європейський союз підірве економіку Угорщини, якщо Будапешт заблокує нову допомогу Україні на саміті цього тижня. Про це пише The Financial Times з посиланням на внутрішній документ ЄС, що потрапив у її розпорядження.

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За даними видання, якщо прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан накладе вето на допомогу Україні, то керівництво ЄС може публічно заявити про повне припинення фінансування Будапешта з наміром «залякати ринки».

Брюссель може обвалити курс угорського форинту та знизити інвестиційну привабливість Угорщини, щоб нашкодити робочим місцям та зростанню економіки країни.

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Угорський міністр у справах ЄС Янош Бока заявив у коментарі The Financial Times, що не знає про подібні погрози. Він додав, що його країна «не піддається тиску».

«Угорщина не проводить зв'язок між підтримкою України та доступом до коштів ЄС і виступає проти того, щоб інші країни проводили такий зв'язок. Угорщина продовжить конструктивно брати участь у переговорах», – сказав Янош Бока.

Представник Ради ЄС своєю чергою заявив, що не коментуватиме витоку в пресі. Опитані виданням джерела в дипломатичних колах ЄС наголосили, що «багато країн» підтримують цей план. Водночас один із дипломатів у коментарі для FT назвав подібні обговорення «шантажем».

Нагадаємо, як повідомило видання Bloomberg, лідери Євросоюзу висловили готовність прийняти жорсткі заходи проти Угорщини, якщо прем'єр-міністр Віктор Орбан продовжить блокувати пакет допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро на саміті ЄС.

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Як повідомлялося, Європейський парламент схвалив спільну резолюцію, яка закликає Європейську раду й держави-члени визначити, чи вчиняла Угорщина серйозні та постійні порушення цінностей Євросоюзу.

До слова, Європейська служба зовнішніх зв'язків розробляє новий план надання допомоги Україні, заявила газета Wall Street Journal з посиланням на проєкт документа, до якого вона отримала доступ. Там зазначили, що він передбачає створення фонду для обходу вето, накладеного Угорщиною на надання допомоги Києву.