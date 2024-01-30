МЗС Угорщини пояснило, від чого залежить зустріч Зеленського та Орбана

Сійярто заявив, що до зустрічі Зеленського з Орбаном ще довго

За словами держсекретаря угорського МЗС, Орбан та Зеленський мають зустрітися, коли відносини увійдуть у нову фазу

Попереду ще довгий шлях до зустрічі між прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та президентом України Володимиром Зеленським. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на брифінгу у вівторок, повідомляє Reuters.

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Петер Сійярто на наступний день після зустрічі зі своїм українським колегою сказав, що якщо Україна виконає умови Угорщини, це створить «чистий аркуш» у двосторонніх відносинах і дозволить провести зустріч на найвищому рівні.

Держсекретар угорського МЗС Тамаш Менцер, якого цитує угорський портал Hirado, також заявив прем'єр-міністр Угорщини та президент України мають зустрітися, коли відносини увійдуть у нову фазу. Він сказав, що якщо буде призначена дата зустрічі, це означатиме, що закарпатські угорці отримали свої права назад.

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Сійярто також підтвердив зміну позиції угорського уряду і заявив, що Будапешт відкритий для використання бюджету Європейського Союзу для запропонованого пакету допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро, якщо він буде переглядатися щорічно і потребуватиме одностайності країн-членів.

Нагадаємо, вчора, 29 січня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, а також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провели переговори з угорським міністром закордонних справ Петером Сійярто, який прибув до Ужгорода.

Україна подякувала Угорщині за гуманітарну допомогу, прихисток біженців і лікування поранених військовослужбовців, зазначив глава української дипломатії. За його словами, ключовою темою переговорів була європейська інтеграція України.

Кулеба позитивно відзначив рішення Угорщини «піти на компроміс» на засіданні Європейської ради в грудні 2023 року, коли йшлося про відкриття початку перемовин про вступ України до ЄС. Водночас Кулеба зауважив, що найбільш обговорюваною стала тема прав національних меншин.

До слова, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після свого сьогоднішнього візиту в Україну висловився про процес відновлення довіри між державами, на що може знадобитися тривалий час.