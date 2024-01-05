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Дипломат: Те, що сталося в Україні, буквально розірвало ментальність японців

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Дипломат: Те, що сталося в Україні, буквально розірвало ментальність японців
Є фантастична підтримка України від японського народу
фото з відкритих джерел

Посол Корсунський: «Роль Японії як провайдера безпеки буде збільшуватися»

В Японії ніхто не очікував, що Україна витримає перший період повномасштабної війни, розв’язаної Росією, і тому Японія не відразу почала допомагати Україні, але згодом все змінилося. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» посол України в Японії Сергій Корсунський.

«Я розумію, що відбувалося і відбувається тут. Ніхто ж не очікував, що ми витримаємо перший період війни проти Росії. Тому перші пакети допомоги, видається, були формальною річчю», – сказав дипломат.

На його думку, все змінилося «завдяки стійкості Збройних сил, народу, лідерству президента України». «Всі побачили, що Україна вперлася. Але всі розуміють, що треба їй допомагати. І так потроху-потроху…», – сказав Корсунський.

Посол зазначив, що «в Японії існують дуже серйозні сентименти стосовно такої нахабної, демонстративної несправедливості, яка сталася (початок повномасштабної агресії Росії проти України)».

«Те, що сталося, буквально розірвало ментальність японців. Це реально було сприйняття на рівні емоцій і, можливо, духовних речей. Але коли вони побачили, що твориться, сталася абсолютно фантастична підтримка від японського народу. Це важливо, тому що в цій країні уряд слухає народ. На початку повномасштабного вторгнення люди тиснули на уряд. Мовляв, допомагайте Україні! Давайте! Дивіться, що робиться! Ми зі свого боку допомагали з комунікацією й порозумінню з громадськістю. Все це спрацювало, уряд почав приймати швидкі рішення, які дійсно дозволили в певних елементах почати надавати пряму допомогу нам. Японія вже прийняла 22 пакети санкцій проти РФ. Це також враховуйте. Вони безпрецедентні. Я вже не кажу про суму заморожених російських активів. Я вже не кажу про припинення будь-яких контактів політичних», – сказав Корсунський.

При цьому, все це нелегко для Японії тому, що її економіка не в ідеальному стані, зауважив посол.

«І в них самих багато внутрішніх своїх проблем, є тиск на уряд Фуміо Кішіди. Тим не менше політика стосовно України не змінилася. Я це можу вам сказати точно. На підтвердження, два тижні тому я мав зустріч з главою МЗС Японії. Мені підтверджено в черговий раз, що жодних вагань, жодних сумнівів щодо допомоги Україні, незважаючи на внутрішньополітичний порядок денний у Японії, бути не може. Всі прекрасно розуміють, що Україні потрібно допомагати. Легендарна фраза Фуміо Кішіди «те, що сьогодні відбувається в Україні, може завтра статися в Азії», була почута всіма країнами в Азії. Нам допомагають Японія, Південна Корея, Сінгапур. Нам допомагають Федеральні Штати Мікронезії. Я не впевнений, що українці навіть знайдуть їх на карті. А вони розірвали дипломатичні відносини з Росією. Багато в чому у регіоні залежить від позиції Японії», – зазначив Корсунський.

Дипломат впевнений, що роль Японії як провайдера безпеки буде збільшуватися. «Хоча в Японії не всі розуміють і поділяють такі лідерські прагнення, є серйозні дискусії на політичному рівні, є думки, що це все неправильно відбувається, не всі у суспільстві розуміють те, що робить уряд Японії», – зауважив посол.

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Теги: Японія Україна війна посол

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