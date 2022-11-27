Орбан здивував нетиповою заявою щодо війни в Україні

Прем’єр Угорщини наголосив на загрозі з боку РФ

Активний прибічник Росії та кремлівського режиму прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив нетипову для нього заяву про війну в Україні, наголосивши на загрозі з боку РФ. Він виголосив промову під час конгресу Міжнародного об’єднання християнських демократів, повідомляє видання 24.hu.

Голова уряду Угорщини, коментуючи війну в Україні, заявив, що Європа єдина в плані цілей.

«Головне, щоб Росія не становила загрози безпеці Європи, а для цього нам потрібна суверенна Україна», – сказав Орбан.

При цьому він додав, що між європейськими лідерами точаться дискусії щодо санкцій. За його словами, такі дебати будуть і надалі. Орбан наголосив, що високі ціни на енергоносії через війну та санкції Євросоюзу ускладнюють економічну ситуацію у країнах Центрально-Східної Європи.

Нагадаємо, що Орбан неодноразово виступав за зняття санкцій з Росії та закликав, щоб Європа припинила надавати Україні військову допомогу.

Нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан потрапив у скандал через шарф із зображенням карти «Великої Угорщини», до складу якої «включили» частину України і Румунії. Відео, де він у фанатському шарфі поруч з футболістом Балажем Джуджаком, котрий провів прощальний матч за національну збірну, виклав у соцмережах сам Орбан.

У зв’язку з цим, Міністерство закордонних справ України має намір викликати угорського посла. Україна очікує на офіційні вибачення угорської сторони та спростування зазіхання на територіальну цілісність України.

У МЗС Румунії у відповідь на такий інцидент передали послу Угорщини у Бухаресті «тверде несхвалення» вчинку Орбана і заявили, що це розбігається з продемонстрованою Угорщиною раніше політикою відкритості і співпраці.

У МЗС Австрії також відреагували на цю ситуацію. Відомство зауважило, що країни, яка окреслена на мапі шарфа, не існує вже 100 років.

Терміном «Велика Угорщина» позначають землі, які раніше входили до Угорського Королівства і які країна втратила згідно з Тріанонським договором 4 червня 1920 року. Договір був підписаний між державами – переможцями у Першій світовій війні та Угорщиною, яка програла війну.

Крім того, Орбан 18 листопада знову виступив проти плану Європейської комісії з надання Україні допомоги у розмірі €18 млрд на 2023 рік і запропонував альтернативу у вигляді двосторонніх угод.

До відома, від початку повномасштабної російсько-української війни прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступає проти введення антиросійських санкцій. Кожне узгодження чергового пакету обмежень проти РФ зустрічається угорським лідером, з відкритим негативом.