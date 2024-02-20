Впевненість Заходу в перемозі України на найнижчому рівні за два роки – Politico

Видання зазначає, що атмосферу, яка панувала на зустрічі експертів і високопосадовців у столиці Баварії минулими вихідними, можна назвати похмурою

Мюнхенська конференція з безпеки яскраво виявила занепокоєність партнерів України її перспективами у протистоянні з Росією та продовженням американської підтримки Києва. Про це пишуть кореспонденти видання Politico Александр Ворд і Пол Маклірі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Чотири американські сенатори переповіли випадок, про який почули від українських учасників Мюнхенської конференції з безпеки: боєць ЗСУ у брудному окопі, на тлі вибухів, шукає в телефоні новини про те, що Палата представників Конгресу США схвалить військову допомогу.

Сенатор від Демократичної партії Шелдон Вайтхаус зізнається, що цей випадок «розбиває йому серце». «Для молодих українських солдатів на передовій це постійна тема для розмов», – сказав сенатор з похмурими нотками в голосі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Видання зазначає, що атмосферу, яка панувала на зустрічі експертів і високопосадовців у столиці Баварії минулими вихідними, можна назвати похмурою. Теми погіршення перспектив України на полі бою та сумніви у збереженні прихильності Америки домінували.

Багато політиків скористалися моментом, щоб заявити, що Україна програє війну без додаткової військової допомоги США на $60 млрд, законопроєкт про це наразі очікує на голосування в Палаті представників Конгресу. Але мало хто міг впевнено змалювати, як виглядатиме перемога України навіть з цією допомогою або коли вона може статися.

Наразі план, про який детально розповідали в інтерв'ю вісім американських законодавців і п’ять іноземних посадовців, полягає в тому, щоб просто утримати українську армію від розвалу, пише Politico.

Сенатор від Демократичної партії Марк Ворнер, голова комітету з питань розвідки, запевняє, що пакет допомоги «змінить правила гри» на війні. Але він відмовився стверджувати, що ця підтримка забезпечить український тріумф, заявивши, що американська допомога є найкращою надією Києва.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я не знаю жодного іншого способу для українців отримати зброю, боєприпаси та техніку, яких вони потребують, у короткостроковій перспективі, окрім як зі Сполучених Штатів», – додав Ворнер, один з 44 американських законодавців, які були присутні на конференції в Мюнхені.

Діапазон можливостей розвитку подій на фронті залишається величезним, незалежно від того, чи надходитиме зброя в Україну, чи ні. «Десь між Афганістаном, вигнанням росіян за допомогою партизанської війни, і конфліктом між великими арміями, який ми маємо зараз, – ось де межі», – каже Вайтхаус.

Україні не вистачає боєприпасів і піхоти. Десятирічна твердиня Авдіївка впала під натиском росіян на вихідних, що стало першою великою перемогою Кремля з травня 2023 року. До того, як президент Володимир Зеленський змінив керівництво Збройних Сил України, генерали наполягали на тому, що треба мобілізувати ще 500 000 військових, щоб не відставати від росіян, які, схоже, готові йти на масові жертви, щоб завоювати бодай кілька метрів землі.

«Коли європеєць читає, що Україна відступила з Авдіївки, він повинен усвідомити один факт: Росія стала на кілька кілометрів ближче до його власного дому», – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, 16-18 лютого пройшла ювілейна 60-та Мюнхенська безпекова конференція. Президент України Володимир Зеленський виступив із промовою на головній сцені конференції. Зокрема, він запропонував колишньому лідеру США Дональду Трампу поїхати разом на фронт, щоб показати війну в Україні не через соцмережі.



