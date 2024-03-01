ЄС збільшить контроль за імпортом українського зерна через протести аграріїв
ЄС має перевірити, чи не виходять перевізники за межі укладених угод
Європейський союз має намір посилити перевірки дотримання домовленостей під час ввезення зерна з України. Про це в інтерв'ю Reuters заявила єврокомісар з транспорту Адіна Валеан.
«Закриття кордонів ніколи не є гарною ідеєю, тим більше кордонів із сусідом, який так потребує сполучення. Поки угоди виконуються правильно, проблем бути не повинно, і ми працюємо над посиленням реалізації», – розповіла єврокомісар.
Валеан наголосила, що ЄС має перевірити, чи не виходять перевізники за межі угод і щоб у них було право на транзит.
За словами посадовиці, країни ЄС також виграють. Експорт автомобільними шляхами в Україну з Польщі, Румунії та Словаччини зріс у два рази і перевищив обсяг товарів, що йдуть з України до цих країн.
«Це свідчить, що прикордонні країни також мають вигідний обмін», – додала вона.
Єврокомісар уточнила, що Україна експортувала понад 64 млн тонн зерна, олійних культур та супутніх товарів через коридори солідарності з моменту їх створення у травні 2022 року та до січня.
Валеан додала, що лише у січні транзитом через сусідні з Україною країни ЄС пройшло три мільйони тонн зерна, з яких приблизно 2,04 млн тонн – через Румунію.
Нагадаємо, Україна та Польща ведуть переговори щодо тимчасового закриття кордону для товарообігу.
До слова, тисячі польських вантажівок з російською агропродукцією їздять через Білорусь в Польщу й у зворотному напрямку.
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