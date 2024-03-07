Конгрес може почати збір підписів, щоб розглянути допомогу Україні в обхід спікера

Конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік: «Якщо Палата представників не може дійти консенсусу щодо законопроєкту, який буде внесений на розгляд, альтернативою не може бути те, що Україна зазнає поразки»

Петиція може отримати 218 підписів, необхідних для ухвалення

Уже цього тижня в Палаті представників Конгресу США та іншим партнерам може початися збір підписів за те, щоб поставити законопроєкт про допомогу Україні на голосування в обхід спікер, якщо спікер Майк Джонсон до того часу не внесе цей законопроєкт на розгляд. Про це заявив конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік у середу під час пресбрифінгу в Капітолії

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«Це точка тиску, спроба застосувати тиск, щоб змусити щось винести в зал для голосування. Якщо Палата представників не може дійти консенсусу щодо законопроєкту, який буде внесений на розгляд, альтернативою не може бути те, що Україна зазнає поразки, а наш кордон залишиться відкритим. Ми не можемо допустити, щоб це сталося», – сказав Фіцпатрік.

Конгресмен зазначив, що працює з офісом Джонсона, щоб донести пакет до Палати представників через регулярні канали. Але якщо спікер відмовиться виконувати вимоги, прихильники законопроєкту вже в п’ятницю цього тижня почнуть збір підписів за петицію про голосування в обхід спікера.

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Фіцпатрік «дуже впевнений», що петиція може отримати 218 підписів, необхідних для ухвалення.

Видання зазначає, що останнім часом Білий дім та низка законодавців у Палаті представників активізували свої заклики до спікера Майка Джонсона внести на розгляд законопроєкт із допомоги країні та іншим партнерам.

Раніше повідомлялося, що Палата представників США планує представити альтернативний законопроєкт із фінансуванням допомоги Україні вже після 22 березня. Глава комітету розповів, що законопроєкт представлять після того, як 22 березня Конгрес розв'яже питання щодо фінансування уряду. При цьому голова зовнішньополітичного комітету Палати представників США Майкл Маккол припустив, що спікер Палати представників Майк Джонсон підтримає таку ініціативу.

Нагадаємо, спікер Палати представників США Майк Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями щодо нового двопартійного пакету зовнішньої допомоги, зокрема Україні, який включає обмеження на кордоні США з Мексикою.

Раніше повідомлялося, що Конгрес повернеться до питання допомоги Україні після того як американський уряд отримає фінансування.