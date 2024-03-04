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«Метінвест» відкрив нову вугільну лаву на Донеччині близько до лінії фронту

Дарія Демяник
glavcom.ua
«Метінвест» відкрив нову вугільну лаву на Донеччині близько до лінії фронту
Підприємства продовжать видобувати і збагачувати коксівне вугілля та продавати вугільний концентрат
фото з відкритих джерел

Не зважаючи на війну, «Метінвест» Ахметова запустив у роботу нову вугільну лаву у Покровську

У Покровській вугільній групі, що входить до складу «Метінвесту» Ріната Ахметова, ввели в експлуатацію 11-ту лаву з видобутку коксівного вугілля у 10-му блоці шахтоуправління «Покровське». Вона дасть можливість видобути майже 1 млн тонн вугілля, повідомила пресслужба компанії.

Підприємства Покровської вугільної групи продовжують роботу, незважаючи на близькість до лінії фронту. Вони забезпечують робочими місцями мешканців регіону та переселенців із різних куточків України, розвивають місцеві громади, сплачують податки та підтримують економіку країни. Саме тому запуск нового очисного забою – вагома подія для регіону та всієї країни.

«Вчасна підготовка нового очисного забою – це позитивний результат тривалої та напруженої праці кожного працівника компанії, та наше стабільне майбутнє. Люди будуть забезпечені роботою та заробітною платою, що дуже важливо для колективів, які ведуть виробництво у прифронтовому регіоні. Крім того, це вагомий внесок у підтримання обороноздатності України та поповнення бюджетів усіх рівнів», – зазначив генеральний директор «Метінвест» Покровськвугілля» Андрій Акулич.

Попри складні гірничо-геологічні умови 11-та лава є одним із перспективних напрямів роботи компанії. З цього забою гірники планують видобувати до 2,5 тис. тонн вугілля на добу.

Очікується, що відпрацювання запасів триватиме понад рік. Як відомо, у 2023 році Група «Метінвест» перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 14,6 млрд грн податків і зборів. Серед найбільших за обсягом відрахувань – єдиний соціальний внесок, що становить 3,3 млрд грн, податок на прибуток – 3,2 млрд грн, та податок на доходи фізичних осіб – понад 3 млрд грн.

Нагадаємо, Бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб «Шахтар» спрямували на допомогу країні, військовим та мирним людям вже понад 7,6 млрд грн (понад $223 млн) за 24 місяці повномасштабного вторгнення. Головні напрямки допомоги – підтримка ЗСУ, гуманітарна підтримка цивільного населення, громад та захисників Маріуполя.

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Теги: Донбас війна Рінат Ахметов Україна вугілля

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