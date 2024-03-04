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Стало відомо, коли Палата представників США може проголосувати за допомогу Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Стало відомо, коли Палата представників США може проголосувати за допомогу Україні
Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон дає можливість прихильникам України розробити новий альтернативний законопроєкт щодо військової допомоги
фото з відкритих джерел

Палата представників США може проголосувати за пакет фінансової допомоги Україні наприкінці березня, або у квітні

Спікер Палати представників США Майк Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями щодо нового двопартійного пакету зовнішньої допомоги, зокрема Україні, який включає обмеження на кордоні США з Мексикою. Про це інформує CNN.

Зазначається, що Джонсон зірвав двопартійний пакет допомоги Україні, запропонований Сенатом, але залишив двері відкритими для нової пропозиції, що з'явилася в Палаті представників.

Зараз голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол відіграє провідну роль у спробах доопрацювати пропозицію і досягти консенсусу в рамках конференції, щоб домогтися ухвалення рішення в залі до кінця березня або в квітні.

Джерела CNN зазначають, що Джонсон ще не зайняв позицію щодо цього законопроєкту і не зобов'язався винести його на голосування. Республіканські прихильники України вважають, що Джонсон дозволить винести законопроєкт на голосування – навіть якщо ризикуватиме отримати негативну реакцію з боку крайніх правих членів Конгресу.

Маккол, який минулого тижня інформував республіканців в офісі спікера про новий план, сказав CNN, що Джонсон був «дуже виваженим». Інші прихильники нового законопроєкту кажуть, що Джонсон явно був відкритий до їхнього плану.

План зовнішньої допомоги, що розробляється двопартійною групою, передбачає надання військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 66 млрд доларів, але не передбачає гуманітарну допомогу, яка була частиною сенатського пакету та пріоритетом для багатьох демократів.

Крім того, план заборонятиме в'їзд нелегальних іммігрантів до США, поки не буде досягнуто оперативного контролю над кордоном, і відправлятиме мігрантів до Мексики або країни їхнього походження, поки вони чекатимуть на розгляд їхніх претензій у США.

Маккол повідомив CNN, що група також розглядає інші зміни до законопроєкту, включаючи арешт заморожених російських активів у США і передачу їх Україні. Він також сказав, що члени групи розглядають можливість перетворення частини допомоги на американський кредит – ідея, яку висунув Дональд Трамп.

Стверджується, що новий законопроєкт важко буде прийняти багатьом демократам, які виступають проти імміграційних обмежень, а також проти відсутності гуманітарної допомоги. 

«Ну, це як повітряна кулька – кожна зміна, яку ви робите, додає або втрачає голоси. І тому ми намагаємося знайти ту точку рівноваги, ту золоту середину, яка дозволить нам набрати 218 голосів», – сказав конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік.

Раніше повідомлялося, що Конгрес повернеться до питання допомоги Україні після того як американський уряд отримає фінансування.

Нагадаємо, 27 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну. 

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер за підсумками зустрічі розповів, що спікер Палати представників Майк Джонсон неоднозначно дав зрозуміти, що хоче уникнути шатдауну (тимчасового припинення роботи американського уряду через те, що бюджет не ухвалили у встановлені терміни).

Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс після переговорів також зазначив, що є оптимізм у питанні уникнення шатдауну.

Також Шумер розповів, що нове фінансування допомоги Україні стало «напруженим» компонентом переговорів у Білому домі.

За словами лідера демократів у Сенаті, спікера Джонсона закликали винести на голосування законопроєкт з грошима для нашої країни. «Це в його руках (Джонсона – «Главком»)», – додав Шумер.

Зокрема, спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон після зустрічі з іншими лідерами Конгресу й президентом Джо Байденом у Білому домі заявив, що й далі вважає пріоритетом розв'язання питання захисту кордону.

До слова, Палата представників США готується до схвалення допомоги Україні в обхід спікера Джонсона.

Теги: Дональд Трамп фінансування Україна Сенат США законопроєкт

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