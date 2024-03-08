Демократи Палати представників відхилили компромісний законопроєкт з допомогою Україні

Альтернативний документ республіканців є «непрохідним», бо не містить пакетів гуманітарної допомоги

Демократична меншість у Палаті представників США відмовилася підтримувати запропонований республіканцем Браяном Фіцпатріком альтернативний законопроєкт із допомогою Україні, який передбачає скорочення військової допомоги. Про це заявив під час пресконференції в Конгресі США лідер демократів у нижній палаті Гакім Джеффріс

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Єдиний шлях для того, щоби задовольнити потреби американського народу в національній безпеці – це щоби республіканці Палати представників внесли на голосування двопартійний масштабний законопроєкт про нацбезпеку, який надійшов із Сенату», – наголосив лідер демократів.

За його словами, якщо законопроєкт розглядатимуть у Палаті представників, то він набере понад 300 голосів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Настав час для республіканців у Палаті представників підтримати інтереси нацбезпеки американського народу та порвати з пропутінськими екстремістами MAGA (прихильники колишнього президента Дональда Трампа) у їхній партії», – заявив демократ.

Водночас він зауважив, що документ, який передбачає підтримку України, представлений республіканцем Браяном Фіцпатріком, не містить пакетів гуманітарної допомоги для країн, що страждають від війн по всьому світу. Тому, за його словами, цей документ є «непрохідним» з точки зору демократів у Палаті представників.

Нагадаємо, республіканець Браян Фіцпатрік готує спробу обійти спікера Палати представників США Майка Джонсона, щоб домогтися ухвалення допомоги Україні.

Сенат ухвалив законопроєкт на суму $95 млрд про допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню, але Джонсон ясно дав зрозуміти, що не голосуватиме за нього в Палаті представників.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Фітцпатрік разом із трьома своїми колегами-республіканцями та чотирма демократами представив законопроєкт на суму $66 млрд, який передбачає скорочення військової допомоги Україні, допомогу Ізраїлю і Тайваню, а також зміни в прикордонній політиці.

Як повідомлялося, уже цього тижня в Палаті представників Конгресу США може початися збір підписів за те, щоб поставити законопроєкт про допомогу Україні на голосування в обхід спікер, якщо спікер Майк Джонсон до того часу не внесе цей законопроєкт на розгляд.