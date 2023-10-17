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Стало відомо, коли Верховна Рада розгляне питання заборони Московської церкви

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Стало відомо, коли Верховна Рада розгляне питання заборони Московської церкви
5 жовтня депутати зібрали необхідних 226 голосів, аби законопроєкт про заборону діяльності УПЦ (МП) був винесений на голосування
фото з відкритих джерел

Якщо ж бюджетний процес затягнеться, зокрема, через те, що депутати провалили законопроєкт про вилучення з місцевих бюджетів «військового ПДФО», то розгляд заборони УПЦ МП перенесеться на пізніші терміни

Урядовий законопроєкт № 8371, який забороняє діяльність релігійних організацій, пов’язаних з державою-агресором, буде розглянутий Верховною Радою не раніше четверга. Але тільки після розгляду всіх правок до закону про державний бюджет та прийняття головного кошторису держави на наступний рік. Про це свідчить порядок денний Верховної Ради, що є в розпорядженні «Главкома».

Якщо ж бюджетний процес затягнеться, зокрема, через те, що депутати провалили законопроєкт про вилучення з місцевих бюджетів «військового ПДФО», то розгляд заборони УПЦ МП перенесеться на пізніші терміни. Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявляв, що наразі в парламенті є низка важливіших питань, ніж проблема московської церкви: це законопроєкти, від яких залежить зовнішнє фінансування від донорів та початок перемовин щодо вступу в ЄС, проєкти щодо легалізації медичного канабісу та обігу зброї.

Нагадаємо, що народні депутати зібрали більше, ніж 226 підписів, з вимогою до керівництва Верховної Ради поставити на голосування один із законопроєктів, що стосуються заборони УПЦ МП. До того голова Верховної Ради Руслан Стефанчук запевняв, що у цього питання немає необхідної підтримки в парламенті.

Раніше у розпорядження «Главкома» потрапив список народних депутатів, які погодилися підтримати заборону Московської церкви в Україні. Аналіз списків доводить, що у парламенті досі залишається суттєве лобі Російської православної церкви, адже кількість народних обранців, які не зголосилися заборонити УПЦ МП більше сотні. Зокрема, у списку відсутні прізвища лідерки фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко, голови «Платформи за життя та мир» Юрія Бойка, «слуги» Артема Культенка, Артема Дмитрука, Павла Халімона, Олександра Дубінського та Максима Бужанського. 

Також очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що перш ніж розглядати заборону Московської церкви в Україні, парламент має зосередитися на більш важливих законопроєктах

Читайте також: Заборона Московської церкви: хто за і хто проти? Списки депутатів публікуються уперше
Теги: церква Давид Арахамія бюджет Верховна Рада Московська церква в Україні Руслан Стефанчук

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