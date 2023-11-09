Рада ухвалила держбюджет на 2024 рік
Бюджет на новий рік підтримали 276 нардепів
Парламент затвердив державний бюджет на 2024 в цілому. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.
«За» проголосували 276 нардепів.
Основне у другому читанні:
- доходи бюджету збільшили на 22 млрд грн і вони становлять 1,768 трлн грн;
- видатки майже залишились такими самими 3,35 трлн грн;
- дефіцит державного бюджету зменшено на 22 млрд грн і тепер становить 1,57 трлн грн;
- зовнішні запозичення зменшили на на 103,5 млрд (з 42,9 млрд $ до 41$ ), щоб погодити з МВФ). Перекрили за рахунок збільшення внутрішніх запозичень на 81,4 млрд грн;
- прогноз по реальному ВВП зменшили до 4,6 % (у першому читанні було 5%);
- прогноз по інфляції 9,7% (у першому читанні було 10,8 %);
- припущень щодо курсу гривні – у середньому за рік 40,7 грн за дол. ( було 41,4 грн за дол.)
Фракції голосували так:
Раніше повідомлялося, що Рада схвалила вилучення військового податку з місцевих бюджетів.
Коментарі — 0