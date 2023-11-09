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Рада ухвалила держбюджет на 2024 рік

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рада ухвалила держбюджет на 2024 рік
фото ілюстративне

Бюджет на новий рік підтримали 276 нардепів

Парламент затвердив державний бюджет на 2024 в цілому. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

«За» проголосували 276 нардепів.

Основне у другому читанні:

  • доходи бюджету збільшили на 22 млрд грн і вони становлять 1,768 трлн грн;
  • видатки майже залишились такими самими 3,35 трлн грн;
  • дефіцит державного бюджету зменшено на 22 млрд грн і тепер становить 1,57 трлн грн;
  • зовнішні запозичення зменшили на на 103,5 млрд (з 42,9 млрд $ до 41$ ), щоб погодити з МВФ). Перекрили за рахунок збільшення внутрішніх запозичень на 81,4 млрд грн;
  • прогноз по реальному ВВП зменшили до 4,6 % (у першому читанні було 5%);
  • прогноз по інфляції 9,7% (у першому читанні було 10,8 %);
  • припущень щодо курсу гривні – у середньому за рік 40,7 грн за дол. ( було 41,4 грн за дол.)

Фракції голосували так:

Рада ухвалила держбюджет на 2024 рік фото 1

Раніше повідомлялося, що Рада схвалила вилучення військового податку з місцевих бюджетів.

Теги: бюджет Держбюджет Верховна Рада

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