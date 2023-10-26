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Білий дім змінює риторику щодо постачання зброї Україні – Politico

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Білий дім змінює риторику щодо постачання зброї Україні – Politico
Байден апелює допомагати Україні, але уже із іншими месиджами
фото із відкритих джерел

Білий дім заявляє, що постачання зброї Україні – запорука зростання економіки США

Адміністрація президента США Джо Байдена в приватному порядку закликає представників обох політичних партій у Конгресі обґрунтовувати необхідність подальшого виділення допомоги Україні тим, що та нібито стане запорукою економічного зростання в самих Штатах. Про це пише газета Politico з посиланням на тези, що надійшли в її розпорядження для конгресменів.

За даними видання, обрана адміністрацією стратегія покликана переконати громадськість, що підтримка України «послужить на користь створенню нових робочих місць» та зміцненню промислової бази США.

«Поповнюючи наші запаси зброї, ми співпрацюємо з оборонною промисловістю США, щоб наростити наші потужності та задовольнити потреби нашої країни та її союзників як зараз, так і в майбутньому», – випливає з копії тез, отриманих Politico. 

«Цей додатковий запит інвестує понад $50 млрд в оборонно-промислову базу – гарантуючи, що наша армія продовжує залишатися найбільш готовою, боєздатною та найкраще оснащеною бойовою силою, яку коли-небудь бачив світ – і розширення виробничих ліній, зміцнення американської економіки та створення нових робочих місць для американців», – йдеться в документі.

Зміна стратегії Білого дому відбувається на тлі скептицизму, що росте, серед американців щодо необхідності продовжувати допомагати Україні і сумнівів щодо компетентності команди Байдена в питаннях економічної політики.

Як пише видання, офіційні особи Міністерства оборони також підготували слайди, на яскраво продемонстровано майже $20 мільярдів інвестицій у промислову базу через підтримку України з боку США. Це включає майже $3,1 мільярда у контрактах, спрямованих на розширення потужностей промислової бази країни, включаючи збільшення виробництва артилерії приблизно в шість разів протягом трьох років.

Ці боєприпаси надаються як Ізраїлю, так і Україні, повідомили чиновники. Фінансування роботи надходить через такі штати, як Техас, Арканзас і Алабама, а також такі як Аризона, Пенсільванія та Невада.

Додатковий запит Білого дому на $106 мільярдів включає фінансування України, Ізраїлю, Тайваню та безпеки кордону. Але амбітний пакет залишається в глухому куті. 

Як заявив Politico високопоставлений представник Республіканської партії, таким чином адміністрація Байдена потай «визнала, що її риторика щодо України була катастрофою і що її необхідно змінити».

«Були зроблені деякі зусилля, щоб допомогти адміністрації зрозуміти, що її риторика абсолютно неприйнятна – вони використовують формулювання, на які республіканці не реагують, при цьому не наводячи переконливих аргументів», – зауважив співрозмовник видання.

Він також вказав на те що попередні месиджі Байдена і наполягання на тому, що США підтримуватимуть Україну «стільки, скільки буде потрібно» є безстроковими та громіздкими. Натомість Байден у промові минулого тижня сказав, що Сполучені Штати допоможуть Україні «захистити себе» – і це повідомлення, є більш потужним і зрозумілим для Республіканської партії та виборців.

Байден раніше запросив у палати представників узгодження безпрецедентного пакета допомоги для Ізраїлю та України на суму понад $75 млрд. Раніше запит Байдена до конгресу про 24 мільярди допомоги Україні мало не викликав шатдаун, коли конгресмени-республіканці відмовилися схвалити бюджет, який включав кошти для Києва.

До слова, президент США Джо Байден привітав республіканця Майка Джонсона з обранням на посаду спікера Палати представників та закликав його і Конгрес «швидко діяти» та прийняти пакет на допомогу. Про це повідомляє CNN.

Байден відзначив, що під час того, як республіканці Палати представників «шукали нового спікера», він працював над важливими питаннями, пов'язаними з підтримкою України та Ізраїлю.

Читайте також: Новий спікер Конгресу США повідомив, чи допомагатиме Україні
Теги: США боєприпаси фінансування військова техніка партії війна армія бюджет Джозеф Байден президент

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