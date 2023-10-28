Умєров провів розмову з главою Пентагону: про що говорили

Міністри оборони обговорили останні події в Україні та під час діалогу пообіцяли підтримувати тісний контакт надалі

Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив з главою Пентагону Ллойдом Остіном майбутню зустріч у форматі «Рамштайн». Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

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«Міністр оборони Ллойд Остін поговорив сьогодні телефоном з міністром оборони України Рустемом Умєровим, щоб обговорити поточну допомогу США у забезпеченні безпеки України перед російською агресією, а також плани наступної зустрічі Контактної групи з оборони України, яка знову збере разом близько 50 країн», – йдеться у повідомленні Пентагону.

Повідомляється, що міністри оборони обговорили останні події в Україні та під час діалогу пообіцяли підтримувати тісний контакт надалі.

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Раніше повідомлялося, що 26 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів засідання військового кабінету у спеціальному форматі за участю усіх командувачів. Відбулась відверта розмова на найважливіші теми.

Нагадаємо, новий спікер Палати представників США, Майк Джонсон заявив, що фінансування для України та Ізраїлю повинно розглядатися окремо, а не одним пакетом, як пропонувалось раніше.

Сполучені Штати Америки 26 жовтня, виділили новий пакет військової допомоги Україні на $150 млн.

До слова, члени американського Конгресу запевнили українських парламентаріїв під час зустрічей у Вашингтоні, що в найближчі тижні буде схвалений комплексний пакет допомоги для України, який передбачає значну підтримку.