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Кабмін подав до Ради допрацьований проєкт держбюджету на 2024 рік

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кабмін подав до Ради допрацьований проєкт держбюджету на 2024 рік
Держбюджет на 2024 рік парламент має ухвалити не пізніше 1 грудня
фото ілюстративне

Наразі документ передано на розгляд керівництву

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради проєкт закону про держбюджет-2024, підготовлений до другого читання. Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Кабінет міністрів України, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 158 Регламенту Верховної Ради України, подав до Верховної Ради України проект Закону «Про державний бюджет України на 2024 рік» (реєстр. номер 10000), підготовлений до другого читання відповідно до бюджетних висновків Верховної Ради, схвалених постановою Верховної Ради України від 19 жовтня 2023 р. № 3421-ІХ», – йдеться в повідомленні.

Наразі документ передано на розгляд керівництву.

Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт Державного бюджету України на 2024 рік.

Дохідна частина держбюджету складає 1,746 трильйони гривень, видаткова – 3,3 трильйони, а граничний обсяг дефіциту – 1,593 трильйони.

Згодом стало відомо, що видатки на оборону в бюджеті-2024 можуть зрости до 2 трлн грн.

До слова, згідно із регламентом, розгляд державного бюджету Верховною Радою у першому читанні має відбутись не пізніше 20 жовтня. А до 1 грудня – голосування в цілому.

Теги: бюджет Верховна Рада Кабмін

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