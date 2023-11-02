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Ізраїль чекає серйозна криза. Економісти написали лист Нетаньягу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ізраїль чекає серйозна криза. Економісти написали лист Нетаньягу
Економіка Ізраїлю зіштовхнулась із серйозними випробуваннями
фото із відкритих джерел

Ізраїльські економісти: «Сильний удар, завданий Ізраїлю, вимагає фундаментальної зміни порядку національних пріоритетів»

Понад 300 впливових економістів написали відкритий лист до ізраїльської влади із своїми невтішними прогнозами щодо економіки та бюджету країни. Про це пише Times of Israel.

Провідні ізраїльські економісти написали відкритий лист, у якому закликали змінити бюджет на 2024 рік, спрямувавши кошти коаліції на ліквідацію наслідків війни. «Ви не розумієте масштабів економічної кризи, з якою стикається економіка Ізраїлю», –  попередили вони у відкритому листі. «Продовження нинішньої поведінки завдає шкоди економіці Ізраїлю, підриває довіру громадян до державної системи та підриває здатність держави Ізраїль вийти з ситуації, в якій вона опинилася».

Через день після презентації плану компенсацій Міністерства фінансів високопосадовці підкреслили, що Ізраїль переживає економічну кризу і закликали прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху та міністра фінансів Бецалеля Смотрича змінити бюджет на 2024 рік.

Лист економістів є одним із інструментів, аби змусити Нетаньягу та Смотрича переглянути національні пріоритети витрат, оскільки очікувані витрати на відновлення після війни оцінюються в десятки мільярдів шекелів, якщо не більше. «Сильний удар, завданий Ізраїлю, вимагає фундаментальної зміни порядку національних пріоритетів і масового відволікання бюджетів для того, щоб впоратися з збитками, завданими війною, допомогти постраждалим і відновити економіку», – написали вони в листі. «Косметичні зміни в існуючому бюджеті не наближаються до необхідного обсягу видатків».

Вони також додали, що бюджет на 2024 рік має бути повністю оновлено: «У той же час бюджет на 2024 рік має бути відкритий і оновлений відповідно до порядку пріоритетів, який відображає потреби всієї економіки в світлі війни», –  закликали фахівці у листі.

До слова, ізраїльські сухопутні війська під час наземної операції прорвали першу лінію оборони бойовиків ісламістського угрупування ХАМАС на півночі Сектора Гази. Про це заявив речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі, пише The Times of Israel. Наразі армія Ізраїлю «просувається за планом». Також ЦАХАЛ оприлюднив фото своєї наземної операції.

Також армія оборони Ізраїлю вдарила по табору біженців Джабалія в Секторі Гази. У результаті було ліквідовано ще одного командира ХАМАСу. Про це пише Reuters.

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Теги: економіка Ізраїль бюджет армія ХАМАС

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