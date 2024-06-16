Окупанти обіцяють сертифікати на квартири «охочим» воювати проти України

Росія заохочує воювати проти України сертифікатом, яким передбачено погашення суми на 200 тисяч російських рублів

Нову міру заохочення за контракт із міністерством оборони РФ ініціювали організації «Патріотичний центр», «Російська перемога», відділення «Союзу десантників Росії» і «Союз будівельників». Вони пропонують за готовність до участі у війни проти України сертифікати на квартири. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Щоправда, сертифікат зовсім не означає, що за нього охочий вбивати в Україні отримає квартиру. Це тільки папірець, яким передбачено погашення суми на 200 тисяч російських рублів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Департамент окупаційної адміністрації Криму, відповідальний за історичні артефакти та об’єкти культури на півострові, наказав підлеглим установам готувати музейні цінності до «евакуації». Про це свідчить лист так званого мінкульту республіки Крим на адресу керівників музейних установ півострова.

До слова, російська влада провела переформатування військових округів, зокрема тепер усі окуповані території України «входять» у Південний військовий округ РФ.