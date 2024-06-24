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ПАРЄ готує резолюцію за підсумками Глобального саміту миру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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ПАРЄ готує резолюцію за підсумками Глобального саміту миру
Серед 46 країн-членів Ради Європи лише кілька країн не доєднались до рішення саміту
фото з відкритих джерел

Швейцарська делегація за кілька днів подасть заявку на резолюцію щодо Саміту миру

Парламентська асамблея Ради Європи збирається ухвалити резолюцію, у якій закріпить рішення першого установчого Глобального саміту миру. Про це повідомила «Укрінформу» представниця української делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук.

«За кілька днів буде подана заявка на резолюцію, яку ініціювала якраз швейцарська делегація. Вона буде стосуватися якраз підсумків Саміту миру, а також міститиме заклик до всіх країн активно працювати далі за всіма ухваленими на зустрічі пунктами», – повідомила народна депутатка.

За словами Кравчук, резолюцію планується ухвалити досить швидко, оскільки Україна збирається не затягувати із проведенням другого Саміту миру.

«Основне в документі – надати підтримку українським планам та самому формату. Йдеться про те, що країни, які вірять в права людини, в статут ООН, вірять в міжнародне право, збираються разом, працюють і потім кажуть агресору своє слово. Яке звучатиме різними мовами, всіма мовами Ради Європи», – пояснила Кравчук.

Серед 46 країн-членів Ради Європи лише кілька країн не доєднались до рішення Саміту, яке підтримали навіть такі держави з особливою позицією як Угорщина та Сербія. Серед тих, хто не підписав – Вірменія. Водночас серед підписантів, окремо фігурує Рада Європи, а також Єврокомісія, Єврорада та Європарламент.

Як відомо, 15-16 червня у Швейцарії відбувся історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Участь у ньому взяли лідери понад 100 країн та світових організацій, які об'єдналися, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт були запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії.

Раніше стало відомо, що Україна не планує контактувати на пряму з Росією на наступному Глобальному саміті миру. Проте на заході може бути використаний досвіт Чорноморської зернової ініціативи. Про це заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

До слова, наступний Саміт миру буде про завершення війни, за участі і України, і Росії. Зокрема, наступний Глобальний саміт миру за ініціативи України може відбутися в одній із країн Глобального Півдня.

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Теги: ПАРЄ саміт Швейцарія

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