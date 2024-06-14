Депутати вимагають урізати зарплату парламентській «обслузі»

Керівник апарату Верховної Ради В'ячеслав Штучний у 2022 році отримав майже вдесятеро більше за президента України

Нардепи занепокоєні тим, що не мають грошей найняти собі помічників через високі зарплати держслужбовців апарату Ради

Народні депутати збирають підписи під проєктом постанови, якою скорочують видатки на апарат Верховної Ради. Кошти планують перерозподілити на оплату праці помічникам народних депутатів. Про це повідомляє громадська ініціатива «Голка» з посиланням на парламентарів.

Відповідну постанову може бути розглянуто найближчими днями, зокрема ініціативу підтримали понад 80 нардепів.

Після оприлюднення декларацій та їхнього аналізу стало відомо, що зарплати нардепів, які очолюють комітети, можуть бути втричі нижчими за зарплати керівників секретаріатів того ж комітету.

За словами народної депутатки Олександра Устінова, нардепів турбує не їхня зарплата, а те, що вони не мають можливості найняти помічників, які мали б допомагати із законотворчою діяльністю.

Зарплати керівників Секретаріатів Верховної Ради у 2022 році фото: «Голка»

«У часи «регіоналів» десятки помічників нардепів були для того, щоб охоронці нардепів і їхня свита мала «корочку» аби розв'язувати їхні питання. Зараз же ми маємо час, коли країні треба якісна законотворчість. А за якісну роботу треба платити. Не може бути так, щоб нардеп думав, де йому взяти кошти бодай на роботу 2-3 помічників. Ну і є дійсно несправедливість, коли десятки людей у відділах апарату Ради мають такі високі зарплати, а парламентарі мають думати, де взяти кошти на оплату помічників, які мають допомагати писати закони», – заявила вона.

Цьогоріч збалансувати систему оплати праці уряд вирішив через рядок у держбюджеті-2024 та урядову постанову. Верховна Рада наприкінці року захистила у прикінцевих положеннях свій апарат: умови оплати праці держслужбовців, які визначено іншими положеннями, не застосовуються під час визначення оплати праці держслужбовців апарату Верховної Ради. І це прописували у проєкті держбюджету поправками зокрема спікер Руслан Стефанчук і віцеспікер Олександр Корнієнко.

Як зазначила нардепка Галина Третьякова, за законом у кожного нардепа може бути 31 помічник, однак на їх утримання виділено 70 тис. грн на місяць.

«Функціонал помічників це діловодство, опрацювання звернень виборців, здійснення юридичного та аналітичного супроводу з підготовки законопроектів та подання правок на друге читання, підготовка матеріалів при роботі у тимчасових слідчих та спеціальних комісій і багато іншого. Але мати помічника – це зараз розкіш, яка падає на плечі нардепа, який по суті є роботодавцем. А так не має бути, коли ми говоримо про сильні та незалежні інституції, які мають працювати в інтересах держави. Тому сьогодні ми зобов’язані говорити про проблему помічників, бо від поганої якості законотворчості програє Україна. Проєкт не потребуватиме додаткових коштів на фінансування Верховної Ради у 2024 році. Все за рахунок внутрішніх резервів кошторису Верховної Ради. Про зарплати нардепів наразі не йдеться», – каже Третьякова.

Нагадаємо, керівник апарату Верховної Ради В'ячеслав Штучний отримав майже 3 млн грн за 2022 рік. Для порівняння: президент Володимир Зеленський отримав приблизно 300 тис. грн, тобто вдесятеро менше, ніж керівник апарату Верховної Ради.

До слова, депутат Віталій Безгін відреагував на інформацію про заробітки голів громад в Україні. Він наголосив, що в державі є лише шість встановлених голів громад, що минулого року отримували на місяць більш як 100 тис. гривень. Проте, зарплат понад 150 тис. чи понад 200 тис. грн – ніхто не отримує.