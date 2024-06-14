Головна Країна Політика
search button user button menu button

Депутати вимагають урізати зарплату парламентській «обслузі»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Депутати вимагають урізати зарплату парламентській «обслузі»
Керівник апарату Верховної Ради В'ячеслав Штучний у 2022 році отримав майже вдесятеро більше за президента України
фото з відкритих джерел

Нардепи занепокоєні тим, що не мають грошей найняти собі помічників через високі зарплати держслужбовців апарату Ради

Народні депутати збирають підписи під проєктом постанови, якою скорочують видатки на апарат Верховної Ради. Кошти планують перерозподілити на оплату праці помічникам народних депутатів. Про це повідомляє громадська ініціатива «Голка» з посиланням на парламентарів.

Відповідну постанову може бути розглянуто найближчими днями, зокрема ініціативу підтримали понад 80 нардепів.

Після оприлюднення декларацій та їхнього аналізу стало відомо, що зарплати нардепів, які очолюють комітети, можуть бути втричі нижчими за зарплати керівників секретаріатів того ж комітету.

За словами народної депутатки Олександра Устінова, нардепів турбує не їхня зарплата, а те, що вони не мають можливості найняти помічників, які мали б допомагати із законотворчою діяльністю.

Зарплати керівників Секретаріатів Верховної Ради у 2022 році
Зарплати керівників Секретаріатів Верховної Ради у 2022 році
фото: «Голка»

«У часи «регіоналів» десятки помічників нардепів були для того, щоб охоронці нардепів і їхня свита мала «корочку» аби розв'язувати їхні питання. Зараз же ми маємо час, коли країні треба якісна законотворчість. А за якісну роботу треба платити. Не може бути так, щоб нардеп думав, де йому взяти кошти бодай на роботу 2-3 помічників. Ну і є дійсно несправедливість, коли десятки людей у відділах апарату Ради мають такі високі зарплати, а парламентарі мають думати, де взяти кошти на оплату помічників, які мають допомагати писати закони», – заявила вона.

Цьогоріч збалансувати систему оплати праці уряд вирішив через рядок у держбюджеті-2024 та урядову постанову. Верховна Рада наприкінці року захистила у прикінцевих положеннях свій апарат: умови оплати праці держслужбовців, які визначено іншими положеннями, не застосовуються під час визначення оплати праці держслужбовців апарату Верховної Ради. І це прописували у проєкті держбюджету поправками зокрема спікер Руслан Стефанчук і віцеспікер Олександр Корнієнко.

Як зазначила нардепка Галина Третьякова, за законом у кожного нардепа може бути 31 помічник, однак на їх утримання виділено 70 тис. грн на місяць.

«Функціонал помічників це діловодство, опрацювання звернень виборців, здійснення юридичного та аналітичного супроводу з підготовки законопроектів та подання правок на друге читання, підготовка матеріалів при роботі у тимчасових слідчих та спеціальних комісій і багато іншого. Але мати помічника – це зараз розкіш, яка падає на плечі нардепа, який по суті є роботодавцем. А так не має бути, коли ми говоримо про сильні та незалежні інституції, які мають працювати в інтересах держави. Тому сьогодні ми зобов’язані говорити про проблему помічників, бо від поганої якості законотворчості програє Україна. Проєкт не потребуватиме додаткових коштів на фінансування Верховної Ради у 2024 році. Все за рахунок внутрішніх резервів кошторису Верховної Ради. Про зарплати нардепів наразі не йдеться», – каже Третьякова.

Нагадаємо, керівник апарату Верховної Ради В'ячеслав Штучний отримав майже 3 млн грн за 2022 рік. Для порівняння: президент Володимир Зеленський отримав приблизно 300 тис. грн, тобто вдесятеро менше, ніж керівник апарату Верховної Ради.

До слова, депутат Віталій Безгін відреагував на інформацію про заробітки голів громад в Україні. Він наголосив, що в державі є лише шість встановлених голів громад, що минулого року отримували на місяць більш як 100 тис. гривень. Проте, зарплат понад 150 тис. чи понад 200 тис. грн – ніхто не отримує.

Читайте також:

Теги: депутат Верховна Рада фінансування законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За вбивство голубів проголосувало близько 53% учасників референдуму
У німецькому Лімбурзі нашестя голубів: містяни обрали жорстокий метод, як цьому протидіяти
Вчора, 03:22
Слідство встановило, що Сергій Медведчук і Богдан Козак причетні до фінансових махінацій на шкоду Україні протягом 2017-2023 років
Брати екснардепів-зрадників Медведчука та Козака отримали підозру у держзраді
10 червня, 10:14
Міноборони заявило, що створення військової поліції є критично важливим для забезпечення правопорядку у Збройних силах України
Законопроєкт про Військову поліцію зняли з розгляду: Міноборони звернулося до депутатів
7 червня, 17:46
Не менше 21 країн Африки отримали зброю від Китаю.
Китай викинув Росію з африканського ринку зброї – ЗМІ
4 червня, 16:54
Народні обранці підтримали правку, яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за показ англомовних фільмів
Верховна Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні
4 червня, 13:52
Діти у ЄС можуть отримати обмеження для користування соцмережами
Прем’єрка Данії хоче закрити доступ до соцмереж для дітей до 15 років
28 травня, 23:45
Законопроєкт має на меті вдосконалити початкову загальновійськову підготовку та актуалізувати її зміст
Рада ухвалила закон про удосконалення початкової загальновійськової підготовки
22 травня, 11:30
Законопроєкт передбачає дієвий механізм відшкодування страхових виплат
Верховна Рада схвалила реформу автострахування
21 травня, 14:39
Сполучені Штати нададуть Україні $2 млрд фінансової та військової допомоги
США оголосили додаткові $2 млрд допомоги Україні
15 травня, 15:12

Політика

«Стандартний набір агресора». Подоляк відреагував на нові «умови миру» від Путіна
«Стандартний набір агресора». Подоляк відреагував на нові «умови миру» від Путіна
Зеленський зустрівся з Папою Римським (відео)
Зеленський зустрівся з Папою Римським (відео)
Депутати вимагають урізати зарплату парламентській «обслузі»
Депутати вимагають урізати зарплату парламентській «обслузі»
Умєров пояснив, що передбачає новий план НАТО з підтримки України
Умєров пояснив, що передбачає новий план НАТО з підтримки України
Атаки України на системи ППО зроблять Крим непридатним для армії РФ – ISW
Атаки України на системи ППО зроблять Крим непридатним для армії РФ – ISW
«Буде більше ППО»: Президент України розповів деталі саміту G7
«Буде більше ППО»: Президент України розповів деталі саміту G7

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Після підриву Каховської ГЕС росіяни вчиняють черговий екологічний злочин
19K
Множинне громадянство: куди зникла ідея президента?
12K
Чехія визначилась із майбутнім для українських біженців: є два варіанти
6361
Мобілізація до 25 років: чому чоловіків, визнаних обмежено придатними, можуть мобілізувати
6247
У київському метро пасажирка потрапила під потяг: поліція повідомила деталі події
4256
На Хмельниччині лунають вибухи

Новини

Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
Вчора, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
Вчора, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
Вчора, 11:24
ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
12 червня, 17:48
Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
11 червня, 21:14
Командувач сил безпілотних систем: У нас не буде «єдиного шахеда» – і це добре
11 червня, 19:33

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua