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ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо вкрадених Росією українських дітей

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо вкрадених Росією українських дітей
Резолюцію підтримали 85 депутатів ПАРЄ одноголосно
фото з відкритих джерел

Документ містить важливе політичне рішення щодо того, аби визнати злочинні дії Росії щодо українських дітей

Сьогодні, 25 січня, Парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію, що стосується українських дітей. Зокрема, резолюція закликає визнати депортацію українських дітей Росією геноцидом українського народу. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Резолюція ПАРЄ заснована на проєкті, який підготувала українська нардепка Олена Хоменко, яка є віце-президенткою асамблеї. Резолюцію підтримали 85 депутатів ПАРЄ одноголосно.

«ПАРЄ ухвалила резолюцію «Ситуація щодо дітей України», яка закликає країни-члени визнати депортацію українських дітей РФ - геноцидом українського народу. Прийнята одностайно», – повідомив Гончаренко.

Під час розгляду резолюції у відеоформаті виступила перша леді України Олена Зеленська.

Документ містить важливе політичне рішення щодо того, аби визнати злочинні дії Росії щодо українських дітей. Зокрема, резолюція закликає парламенти усіх країн членів Ради Європи визнати депортацію дітей геноцидом українського народу.

«А також резолюція закликає країни-члени, де перебувають наші біженці з дітьми і надалі продовжити забезпечувати їх всім необхідним», – зазначив Гончаренко.

Крім того, окрема увага приділяється дітям-переселенцям. ПАРЄ закликає посилити політичну підтримку та підтримку гуманітарних організацій для захисту внутрішньо переміщених дітей.

Також асамблея наголошує на потребі якнайшвидше повернути дітей в Україну, щоб зменшити вплив на них російського режиму. Резолюція підтримала ініціативу Bring Kids Back UA та створення Міжнародної коаліції країн з повернення українських дітей, привітала створення Центру захисту прав дитини, який працює під наглядом Уповноваженого Верховної ради з прав людини.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець раніше повідомив, що якщо Україна повертатиме щодня по одній депортованій росіянами дитині, то для повернення всіх знадобиться 55 років. Загалом країна-агресорка депортувала 19,5 тис. неповнолітніх.

Теги: Олексій Гончаренко діти ПАРЄ

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