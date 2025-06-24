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Парламент Румунії затвердив новий уряд

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Парламент Румунії затвердив новий уряд
Прем'єр-міністр Румунії Іліє Болоян під час церемонії приведення до присяги в Бухаресті
фото: reuters

Висунення Іліє Боложана на посаду очільника широкого проєвропейського коаліційного уряду відбулося за ініціативою Нікушора Дана

У Румунії широка проєвропейська коаліція затвердила уряд на чолі з Іліє Боложаном, якого висунув новообраний президент Нікушор Дан. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що Румунію вразила політична нестабільність після президентських виборів, які були скасовані в грудні і повторно проведені в травні, а ринкові потрясіння призвели до зростання вартості запозичень і обвалу валюти лей. Висунення Іліє Боложана на посаду очільника широкого проєвропейського коаліційного уряду відбулося за ініціативою Нікушора Дана, який здобув перемогу на суперечливих виборах, випередивши ультраправих. Це сталося після місяця політичних дебатів навколо фіскальних заходів, необхідних для зменшення бюджетного дефіциту.

Попри широку підтримку в парламенті – коаліція контролює близько 67% місць і включає всі партії, крім трьох ультраправих угруповань, – її стабільність залежатиме від здатності ухвалити непопулярні рішення щодо підвищення податків і скоординованого скорочення державних витрат чотирма партіями.

Міністр фінансів Александру Лазар заявив, що уряд обговорить усі запропоновані заходи з Європейською комісією, перш ніж затвердити їх з серпня, додавши, що для відновлення довіри необхідне поєднання скорочення витрат і підвищення податків. Уряд планує залишити основний податок на додану вартість, який, на думку Брюсселя, рейтингових агентств та аналітиків, має бути підвищений для зменшення дефіциту на рівні 19%, тоді як дві нижчі ставки 5% та 9% будуть об'єднані в одну ставку 9%.

Уряд має намір запровадити тимчасовий податок на «надприбуток» банків з 2026 року, а також запровадити нові збори з доходів від криптовалют та соціальних медіаплатформ. Буде скорочено близько п'ятої частини робочих місць у державному секторі. Серед запропонованих заходів – підвищення акцизів і податків на нерухомість, збільшення податку на дивіденди, оподаткування пенсій, що перевищують 4000 леїв ($915) щомісяця, а також лістинг міноритарних пакетів акцій державних компаній на біржі.

До складу уряду входять Ліберальна партія Болояна, лівоцентристські соціал-демократи, правоцентристський Союз «Рятуйте Румунію» та етнічна угорська партія UDMR, причому ці чотири партії також підтримуються національними меншинами в парламенті.

До слова, у травні 2025 року Нікушор Дан офіційно вступив на посаду президента Румунії. Він склав присягу та виголосив свою першу промову на посаді, окресливши основні напрямки та пріоритети на найближчі роки. Новий президент назвав своїми пріоритетами сферу освіти, охорони здоров'я, правосуддя, економіки, навколишнього середовища та зовнішньої політики.

Як відомо, мер Бухареста та політик з проєвропейським курсом Нікушор Дан здобув перемогу у другому турі президентських виборів у Румунії. Дан отримав понад 54% голосів. Його суперник, ультраправий націоналіст Джордж Сіміон, набрав близько 46%. Явка виборців склала приблизно 65%, що є найвищим показником з 1996 року.

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Теги: Румунія

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