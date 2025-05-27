Румунська прокуратура звинуватила Джорджеску в пропагуванні легіонерських ідей

Колишній кандидат у президенти Румунії фігурує в низці кримінальних проваджень

Прокуратура при Вищому касаційному суді та Вищому суді правосуддя Румунії висунула колишньому кандидату у президенти Каліну Джорджеску звинувачення у пропаганді легіонерських ідей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на з посиланням на пресслужбу відомства.

Джорджеску фігурує у кількох кримінальних справах, які перебувають під судовим контролем. Останнє звинувачення повʼязане з цитуванням в ефірі телеканалу колишнього лідера легіонерів Корнеліу Зеля Кодряну. Правоохоронці звинувачують румунського політика в підбурюванні до дій проти конституційного ладу, поширенні неправдивої інформації, а також у створенні організації фашистського, расистського чи ксенофобського характеру.

«У постанові про продовження кримінального переслідування зазначалося, що під час телевізійної програми 16 травня 2025 року між 20:00 та 21:00 у прайм-тайм вищезгадана особа пропагувала фашистські, легіонерські ідеї, концепції чи доктрини, що поширювалися Корнеліу Зелею Кодряну», – йдеться в заяві.

Джорджеску підозрюють у публічному пропагуванні культу осіб, винних у злочинах геноциду, воєнних злочинах та поширенні фашистських, легіонерських ідей і доктрин.

Нагадаємо, ультраправий політик з проросійськими поглядами, який був усунений від участі в президентських виборах Румунії, Калін Джорджеску заявив, що йде з політики. Політик зробив короткий підпис до відео: «Ми творили історію, а не політику. Дякую мої дорогі».

За словами Джорджеску, він вирішив «припинити активну участь у політичному процесі». Він наголосив, що не є членом жодної партії, не має наміру створювати власну і не прагне обіймати державні посади. Водночас Джорджеску не виключив, що може повернутися до політики у майбутньому: «Коли з’явиться серйозна можливість, яка принесе реальну користь Румунії та румунському народу».

До слова, Нікушор Дан офіційно вступив на посаду президента Румунії. Він склав присягу та виголосив свою першу промову на посаді, окресливши основні напрямки та пріоритети на найближчі роки. Новий президент назвав своїми пріоритетами сферу освіти, охорони здоров'я, правосуддя, економіки, навколишнього середовища та зовнішньої політики.

Як відомо, мер Бухареста та політик з проєвропейським курсом Нікушор Дан здобув перемогу у другому турі президентських виборів у Румунії. Дан отримав понад 54% голосів. Його суперник, ультраправий націоналіст Джордж Сіміон, набрав близько 46%. Явка виборців склала приблизно 65%, що є найвищим показником з 1996 року.