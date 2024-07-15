Парламент Словаччини відмовився засудити удар РФ по «Охматдиту»
Депутат Словацької національної партії Павел Гуптак висловив сумнів, що по лікарні вдарила російська ракета
Парламент Словаччини не засудив російський удар по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві. Відповідний проект резолюції відмовилися навіть розглядати. Про це повідомляє Aktuality.sk.
Депутат з опозиційної партії Прогресивна Словаччина Беата Юрік запропонувала парламенту розглянути проект резолюції, в якому містилося засудження авіаудару російських військових щодо «Охматдиту».
Після цього депутат Словацької національної партії Павел Гуптак висловив сумнів, що по лікарні вдарила російська ракета.
«Ви там були?» – запитав він свою колегу Юрик.
У результаті словацькі депутати не підтримали внесення ініціативи до порядку денного, за це проголосував лише 41 парламентарій.
Нагадаємо, 8 липня російські окупанти вдарили ракетою по дитячій лікарні «Охматдит». У момент атаки там перебувало понад 600 дітей та лікарі.
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