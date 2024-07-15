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Парламент Словаччини відмовився засудити удар РФ по «Охматдиту»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Парламент Словаччини відмовився засудити удар РФ по «Охматдиту»
8 липня армія РФ атакувала Київ ракетами, пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит»
фото: glavcom.ua

Депутат Словацької національної партії Павел Гуптак висловив сумнів, що по лікарні вдарила російська ракета

Парламент Словаччини не засудив російський удар по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві. Відповідний проект резолюції відмовилися навіть розглядати. Про це повідомляє  Aktuality.sk.

Депутат з опозиційної партії Прогресивна Словаччина Беата Юрік запропонувала парламенту розглянути проект резолюції, в якому містилося засудження авіаудару російських військових щодо «Охматдиту».

Після цього депутат Словацької національної партії Павел Гуптак висловив сумнів, що по лікарні вдарила російська ракета.

«Ви там були?» – запитав він свою колегу Юрик.

У результаті словацькі депутати не підтримали внесення ініціативи до порядку денного, за це проголосував лише 41 парламентарій.

Нагадаємо, 8 липня російські окупанти вдарили ракетою по дитячій лікарні «Охматдит». У момент атаки там перебувало понад 600 дітей та лікарі.

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Теги: Словаччина Охматдит війна

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