Кількість ядерної зброї у Китаї стрімко збільшується – The Hill

Китай розширив свій арсенал до 500 боєголовок. Експерти прогнозують гонку ядерних озброєнь у світі

Китай продовжує нарощувати кількість ядерних боєголовок, і до 2030 року за цим показником може зрівнятися зі США та Росією. Про це пише The Hill з посиланням на доповідь Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), опубліковану 17 червня.

«Китай розширює свій ядерний арсенал швидше, ніж будь-яка інша країна. Але майже в усіх державах, що мають ядерну зброю, є або плани, або значний поштовх до збільшення своїх ядерних сил», – прокоментував старший науковий співробітник SIPRI Ханс Крістенсен.

Фахівці SIPRI підрахували, що китайські запаси ядерної зброї зросли з 410 до приблизно 500 боєголовок у 2023 році і до 2030 року можуть сягнути 1000 боєголовок.

«Хоча загальна кількість ядерних боєголовок у світі продовжує падати, оскільки зброю часів холодної війни поступово демонтують, на жаль, ми продовжуємо спостерігати щорічне збільшення кількості нових ядерних боєголовок. Схоже, що ця тенденція продовжуватиметься і, ймовірно, прискориться в найближчі роки, і це викликає занепокоєння», – заявив директор SIPRI Ден Сміт.

За його даними, зараз у світі розгорнуто і перебуває у бойовій готовності близько 2,1 тис. ядерних ракет, майже всі вони належать США та Росії.

Як заявив раніше в інтерв'ю британській The Telegraph генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, країни Альянсу ведуть переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї та переведення її в стан готовності, мотивуючи це «загрозами з боку Росії та Китаю».

Столтенберг сказав, що НАТО має показати свій ядерний арсенал світу, щоб надіслати пряме послання ворогам. Він додав, що між членами Альянсу проводяться консультації щодо виведення ракет зі сховищ і приведення їх у стан бойової готовності – як засобу стримування.