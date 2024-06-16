Чи треба проходити ВЛК чоловікам до 25 років: роз’яснення

Відтепер призовників до 25 років під час воєнного стану можуть направити на проходження медичного огляду лише у випадку, якщо вони йдуть служити добровільно

Уряд оновив правила проходження військово-лікарської комісії

Призовникам віком до 25 років та заброньованим військовозобов’язаним не потрібно проходити військово-лікарську комісію (ВЛК). Відповідну постанову ухвалив Кабінет Міністрів України.

Постанова №675 вносить зміни до Порядку організації та ведення військового обліку (постанова № 1487) та Порядку проведення призову громадян на військову службу (№560).

Відтепер призовників до 25 років під час воєнного стану можуть направити на проходження медичного огляду лише у випадку, якщо вони йдуть служити добровільно. Процедура отримання відстрочки від мобілізації у разі бронювання також не передбачає направлення на ВЛК.

Крім того, постанова змінила правила для отримання відстрочки як доглядача, якщо військовозобов’язаний доглядає за одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю II груп. Відтепер для цього не потрібний висновок лікарсько-консультативної комісії.

Нагадаємо, що чоловіки, яким не виповнилося 25 років, які не проходили військову службу чи військову кафедру, але були свого часу визнані обмежено придатними, можуть бути мобілізовані.

До слова, член Комітету Верховної Ради із нацбезпеки Федір Веніславський заявив, що Рада та уряд не планують запроваджувати електронні повістки на направлення на ВЛК для військовозобов'язаних через електронні кабінети.

Раніше заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко зазначила, що Міноборони планує запровадити електронні направлення на ВЛК в застосунку Резерв+. Отримати їх зможуть особи зі статусом «обмежено придатний».