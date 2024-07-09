Кабмін знайшов механізм стимулювання інвестицій у зелену енергетику

Денисюк заявила, що це необхідно для запровадження ринкової концепції відновлюваної енергетики

Запуск «зелених» аукціонів збільшить інвестиції у відновлювану енергетику – Офіс реформ Кабміну

Кабінет міністрів України буде стимулювати наплив інвестицій у сектор відновлюваної енергетики шляхом запуску механізму зелених аукціонів, щоб зменшити тривалість відключень електроенергії у країні. Про це повідомила старша проєктна менеджерка Офісу реформ Кабінету Міністрів України Марина Денисюк.

«Очікується прийняття та набрання чинності законодавчої та нормативної бази для стимулювання інвестицій у ВДЕ, що відповідає вимогам Європейського Союзу, зокрема необхідні процедури та документи для проведення аукціонів», – сказала Денисюк.

За її словами, це необхідно для запровадження ринкової концепції відновлюваної енергетики.

«Для цього вдосконалюється нормативно-правова база для збільшення частки відновлюваної енергетики та забезпечення стабільної роботи енергосистеми», – додала експертка.

Вона зазначила, що уряд планує внести зміни до постанови «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів від 29 грудня 2019 року № 1175» щодо удосконалення Порядку проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки».

Окрім того, уряд продовжить імплементацію положень Європейського зеленого курсу, Закону України 3220-IX від 30.06.2023 щодо відновлення та «зеленої» трансформації енергетичної системи України.

«Реалізовані та заплановані заходи допоможуть зменшити кількість годин відключень електроенергії вже цього осінньо-зимового періоду 2024-2025 років», – підкреслила Денисюк.

Як повідомлялося, Українська вітроенергетична асоціація вважає, що держава має запустити зелені аукціони і встановити щорічну потребу у будівництві станцій відновлюваної енергетики, щоб інвестори орієнтувались на ці показники та мали підґрунтя для залучення міжнародних інвестицій у ці проєкти.

На думку УВЕА, у поточних умовах Україна має потребу в будівництві щонайменше 1 ГВт ВЕС щороку. Водночас, поки триває війна, Україна може побудувати 4-5 ГВт потужності вітроенергетики, які знаходяться на високій стадії готовності до будівництва.