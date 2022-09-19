Партія Путіна вигадала, як заохотити студентів йти на війну

Росія хоче залучити більше студентів до війни в Україні

Російська Дума пропонує надати гарантії продовження здобуття освіти для студентів, які воюють проти України

У провладній російській партії «Єдина Росія» запропонували гарантувати академічну відпустку студентам-військовослужбовцям, які беруть участь у війні проти України. Про це повідомила пресслужба партії.

«Єдина Росія» пропонує доповнити перелік документів, які є підставою для надання академічної відпустки, включивши до неї документи, що підтверджують участь студента у «спеціальній військовій операції» на території «Донецької Народної Республіки», «Луганської Народної Республіки» та України. Відповідні листи направлені до Міносвіти та Міносвіти», – заявив голова комітету Держдуми РФ з питань молодіжної політики Артем Метелєв.

За даними політика, у війні проти України беруть участь і студенти, яких чекає державна підсумкова атестація. Проте з весни 2022 року надання академічних відпусток військовослужбовцям припинено.

Метелєв додав також, що Комітет готовий сприяти профільним відомствам у забезпеченні гарантій продовження здобуття освіти.

«Це стосується як військовослужбовців, які проходять навчання у період «спеціальної військової операції», так і громадян, які бажають стати добровольцями», – сказав він.

Зазначимо, раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що загальнонаціональну мобілізацію для підтримки війни проти України «не обговорювали». Відповідаючи на запитання про критику на адресу російської влади через відступ армії РФ і заклики до мобілізації, Пєсков сказав, що це приклад «плюралізму».

Як відомо, президент країни-агресорки Росії Володимир Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності Збройних сил РФ. Відповідно до указу, з 1 січня 2023 року штатну чисельність Збройних сил РФ збільшиться на 137 тис. осіб.

Нагадаємо, що Росія відчуває суттєву нестачу як людських, так і матеріальних ресурсів, російські окупанти продовжують вдаватись до нестандартних способів їх поповнення. Так, на посилення своїх підрозділів з російського міста Тамбов направлено 400 осіб, які відбувають покарання за кримінальні злочини.

Згодом стало відомо, що завербованих як мінімум 7 тисяч, але ймовірніше, що йдеться вже про 10 тисяч. Повідомлялося, що на війну в Україні з російських колоній вирушили ґвалтівники, вбивці та маніяк-канібал.

До слова, триває 208 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки.