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Партія Шольца на виборах у Європарламент програла опозиціонерам

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Партія Шольца на виборах у Європарламент програла опозиціонерам
Результати голосування відображають розчарування німецьких виборців урядом
фото з відкритих джерел

Соціал-демократична партія (СДПН) Олафа Шольца – третя з 14%

 

Результати прогнозу на виборах до Європарламенту в Німеччині віддають перемогу із суттєвим відривом опозиційному блоку ХДС/ХСС, партія канцлера Олафа Шольца – тільки третя після ультраправих. Про це свідчить прогноз німецького мовника ARD.

Консервативний Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз лідирує із 29,5%.

Ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» («АдН») – на другому місці з 16.5%

Соціал-демократична партія (СДПН) Олафа Шольца – третя з 14%.

Для «Зелених», що входять до керівної коаліції, нинішній день приніс гіркі результати. У 2019 році вони були другою найбільшою партією з 20,5%, а зараз у них лише 12%.

Для «АдН» результати значно позитивнші. Партія отримала більшу підтримку порівняно з 11% п'ять років тому.

Євровибори стали першими виборами, в яких взяв участь Альянс проросійської ліворадикалки Сари Вагенкнехт (BSW).

Згідно з прогнозами, партія набирає 5,5% і, таким чином, перебуває на одному рівні з коаліційними «вільними демократами» (5%).

Таким чином всі три партії в коаліції Олафа Шольца у федеральному уряді Німеччини – соціал-демократи, «Зелені» та «вільні демократи» – показали не найкращі результати, що відображає розчарування виборців урядом.

Ліві, які представлені у Бундестазі, отримали лише близько 3% підтримки виборців.

Неофіційні результати голосування на виборах до Європарламенту почали надходити і з інших країн ЄС.

В Австрії ультраправа проросійська Партія свободи є ймовірним переможцем виборів до Європейського парламенту.

У Словаччині перше місце посіла словацька опозиційна партія «Прогресивна Словаччина», а партія прем’єр-міністра Роберта Фіцо прийшла другою.

У Латвії, за неофіційною інформацією, лідерами виборів до Європарламенту стали керівна партія «Нова Єдність» і опозиційне «Національне об'єднання».

Нагадаємо, сьогодні, 9 червня, громадяни 21 країни Європейського Союзу, включаючи Францію й Німеччину, голосують на виборах до Європарламенту. Це фінальний четвертий день голосування. Очікується, що його результати змістять Європарламент «управо» та збільшать вплив націоналістів-євроскептиків.

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Теги: Європарламент Словаччина партії

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