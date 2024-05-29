Ердоган вважає, що Організація Об’єднаних Націй уже мертва

Ердоган: ООН мертва духом і не може захистити навіть своїх співробітників

ООН мертва духом і не здатна зупинити не лише геноцид у секторі Газа, а й захистити власних співробітників, заявив у середу, 29 травня, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на засіданні своєї партії у парламенті. За його словами, ООН стала організацією, від якої немає сенсу.

«Яка користь від вас у 21 столітті, якщо ви не можете зупинити геноцид, який дивиться все людство в прямому ефірі? Якщо майбутнє світу залишили на волю п’яти країн (постійних членів Ради безпеки ООН, – «Главком»), навіщо потрібні ці величезні будівлі, витративши стільки, найнявши стільки людей? Не кажучи вже про те, щоб припинити геноцид, Організація Об’єднаних Націй не змогла навіть захистити свій персонал і гуманітарних працівників. Організація Об'єднаних Націй мертва, як і її дух, у Газі», – сказав турецький президент.

За словами туреького лідера, у палестино-ізраїльському конфлікті загинули щонайменше 15 тис. дітей. «О, американська держава, ця кров також на ваших руках. Ви несете відповідальність за цей геноцид, як і вони (Ізраїль. – «Главком» )», – додав він.

За даними ООН, за останні півроку в регіоні загинуло понад 32 тис. цивільних осіб, ще понад 75 тис. отримали поранення. Крім того, вбито близько 196 співробітників гуманітарних організацій, у тому числі понад 175 співробітників ООН.

Нагадаємо, Туреччина більше не підтримує активних торговельних відносин з Ізраїлем. Про це заявив президент республіки Реджеп Таїп Ердоган на пресконференції за підсумками переговорів в Анкарі з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром.Ердоган додав, що неможливо підтримувати торговельні зв'язки з Ізраїлем, який «винен у загибелі понад 40 тис. осіб і пораненні понад 75 тис. у Газі».