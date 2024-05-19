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Замах на Фіцо: ймовірно, нападник мав спільників

Наталія Порощук
glavcom.ua
Замах на Фіцо: ймовірно, нападник мав спільників
Письменник Юрай Цінтула 15 травня вчинив замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо
фото з відкритих джерел

«Є версія, що зловмисник був у певній групі людей, які, ймовірно, жартували з цього злочину і підтримували один одного», – МВС Словаччини

Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток заявив, що, ймовірно, письменник Юраю Цинтулі, який стріляв у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, мав спільників. Про це повідомляє Dennik N.

«Є версія, що зловмисник був у певній групі людей, які, ймовірно, жартували з цього злочину і підтримували один одного», – повідомив міністр.

Раніше Матуш Шутай Ешток зазначав, що нападник є «вовком-одинаком», у якого немає співучасників.

Міністр оборони Роберт Каліняк зазначив, що не виключено, що нападник спілкувався про вбивство з кимось зі свого оточення. За його словами, більш реалістичною є версія, що він діяв не один.

Нагадаємо, у словацькому місті Гандлова пролунало кілька пострілів біля місцевого Палацу культури, де відбувалося виїзне засідання уряду, коли прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо вийшов для спілкування з людьми. Фіцо отримав поранення і після замаху перебуває у тяжкому стані. Як заявив міністр оборони Роберт Каліняк на брифінгу, зараз Фіцо робили операцію, яка триває вже 3,5 години.

Раніше міністр праці Словаччини Ерік Томаш Міністр сказав, що операція триватиме довше, ніж очікувалося, оскільки куля зачепила кілька органів. Більш детальну інформацію Томаш не розкрив.

До слова, письменник Юраю Цинтулі, який стріляв у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо загрожує позбавлення волі на строк від 25 років до довічного ув'язнення. Поліція висунула обвинувачення нападнику в умисному вбивстві з помсти щодо особи, яку охороняють, на стадії замаху на вбивство.

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Теги: Фіцо Словаччина напад

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