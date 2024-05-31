Обстріл Харкова та Києва. Таємний дозвіл Байдена бити по РФ. Головне за ніч

Головні новини ночі проти 31 травня

Безпілотник атакував Краснодарський край РФ. Удар по Харкову: влада повідомила кількість поранених та загиблих. Суд у Нью-Йорку призначив дату засідання для оголошення вироку Трампові. Байден дозволив бити американською зброєю по РФ, але за однієї умови. «Це заклик до миру»: Ще одна європейська країна схвалила визнання Палестини. Ракетна атака на столицю: стали відомі наслідки обстрілу.

«Главком» зібрав головні новини ночі проти 31 травня, щоб ви були в курсі подій.

Безпілотник атакував Краснодарський край РФ: горить нафтобаза, є постраждалі

У Краснодарському краї РФ після атаки БпЛА горить нафтобаза, яка максимально наближена до тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ. У результаті чого було пошкоджено та горять три цистерни з нафтопродуктами, є постраждалі серед співробітників.

«Серйозніша ситуація в Темрюкському районі – там від повітряного удару постраждала інфраструктура нафтобази. Пошкоджено і горять три цистерни з нафтопродуктами. Наразі йде ліквідація загоряння. За моїм дорученням на місце події виїхав голова району Федір Бабенков. Пожежі присвоєна висока категорія складності», – повідомив у телеграм-каналі глава регіону Веніамін Кондратьєв.

Удар по Харкову: влада повідомила кількість поранених та загиблих

Росія опівночі, 31 травня, обстріляла Харків ракетами С-300. Станом на 05:00 відомо про трьох загиблих та 23 постраждалих. Серед поранених – медик екстреної медичної допомоги, пошкоджене авто «швидкої».

«Ворог знову застосував тактику подвійного удару, в той час, як на місці вже працювали медики, рятувальники та правоохоронці», – написав голова ОВА. Усі влучання – виключно цивільна інфраструктура.

Байден дозволив бити американською зброєю по РФ, але за однієї умови – Politico

Адміністрація американського президента Джо Байдена таємно дозволила Україні бити по території Росії зброєю, яку надали США, проте є обмеження. ЗСУ можуть завдавати ударів виключно по районах, що межують з Харківською областю. Про це повідомляє Politico.

Із посиланням на слова двох американських посадовців, а також «інших людей, які ознайомлені із цим кроком» лідера США, у публікації йдеться про удари по цілях, які обстрілюють Харківщину.

Ракетна атака на столицю: стали відомі наслідки обстрілу

Під час останньої повітряної тривоги ворог завдав по Києву ракетного удару. За попередніми даними, противник застосував крилаті ракети, повідомляють в КМВА.Попередньо, за наявною оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків в Голосіївському районі виникла пожежа в нежитловому приміщенні. На місці працюють оперативні служби.

Суд у Нью-Йорку призначив дату засідання для оголошення вироку Трампові

Суддя Хуан Мерчан, який вів засідання суду присяжних у Нью-Йорку у справі експрезидента Дональда Трампа про підкуп порнозірки за мовчання, визначив дату оголошення засудженому міри покарання.

Судове засідання з цього питання відбудеться 11 липня – за чотири дні до Національного з'їзду Республіканської партії, який має висунути Трампа кандидатом у президенти. За фальсифікацію ділової документації передбачено максимальне покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.

«Це заклик до миру»: Ще одна європейська країна схвалила визнання Палестини

Уряд Словенії офіційно підтримав визнання Палестинської держави. Рішення набуде чинності після схвалення парламентом, повідомляє інформагентство STA.

Про це оголосив премʼєр-міністр Словенії Роберт Голоб. За його словами, визнання Палестинської держави ґрунтуватиметься на кордонах 1967 року або на кордонах, які будуть узгоджені між сторонами в майбутній мирній угоді. Голоб також запевнив, що рішення не спрямоване проти когось, зокрема Ізраїлю, а є закликом до миру,